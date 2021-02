Alexandria Ocasio-Cortez: "Soy una sobreviviente de agresión sexual"

Escucha esta nota aquí

EPA La congresista acusó a los republicanos que evaden su responsabilidad por los disturbios en el Capitolio del mes pasado de usar "las tácticas de abusadores".

La congresista demócrata estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez, declaró que es una sobreviviente de agresión sexual.

La política reveló su trauma cuando acusó a los republicanos que evaden su responsabilidad por los disturbios en el Capitolio del mes pasado, de usar "las tácticas de abusadores".

"Soy una sobreviviente de agresión sexual", dijo, luchando por contener las lágrimas. "Y esto no se lo he contado a mucha gente en mi vida".

Ocasio-Cortez es una de las demócratas de más alto perfil en el Congreso.

La congresista, que se describe como socialista democrática y representa al distrito 14 en la ciudad de Nueva York, también es a menudo un objetivo de los conservadores.

En una transmisión en Instagram el lunes, la joven de 31 años reveló poco sobre su experiencia de agresión sexual, pero dijo: "Cuando pasamos por un trauma, el trauma se acumula entre unos y otros".

Criticó a los republicanos conservadores, como el senador de Texas Ted Cruz, por negar lo que describió como su responsabilidad en el asalto al complejo del Capitolio, que dejó cinco muertos.

Después de que Cruz estuvo de acuerdo la semana pasada con Ocasio-Cortez sobre un asunto de política, ella arremetió: "Hiciste que casi me mataran hace tres semanas, así que no participes en esto".

https://twitter.com/justicedems/status/1356439260002410497

En el Instagram Live del lunes, Ocasio-Cortez criticó a Chip Roy, un congresista de Texas, por exigirle que se disculpara con Cruz.

"Estas son las tácticas de los abusadores", dijo durante la transmisión a unos 150.000 espectadores. "O más bien, estas son las tácticas que usan los abusadores".

"Y así, cuando veo que esto sucede, lo que siento, lo que sentí fue: 'No otra vez'. No voy a dejar que esto vuelva a suceder. No voy a permitir que me vuelva a pasar a mí. No voy a dejar que le vuelva a pasar a las otras personas que han sido víctimas de esta situación. Y yo no voy a permitir que esto suceda en nuestro país. No vamos a permitir que suceda".

"Seguir adelante"

También señaló al senador Josh Hawley, republicano de Missouri, quien se unió a Cruz para desafiar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre en medio de afirmaciones desacreditadas del ahora ex presidente Donald Trump de que el voto había sido robado.

Getty Images Alexandria Ocasio-Cortez reveló poco sobre su experiencia de agresión sexual.

Una multitud de simpatizantes de Trump irrumpió en el Capitolio el 6 de enero cuando los legisladores estaban reunidos para certificar la victoria electoral del ahora presidente Joe Biden, y Ocasio-Cortez describió el caos resultante como una "película de zombis".

Durante su Instagram Live, dijo: "No podemos seguir adelante sin rendir cuentas. No podemos sanar sin rendir cuentas. Todas estas personas que nos dicen que sigamos adelante lo están haciendo a su conveniencia".

Agregó: "Las personas que dicen: 'Debemos seguir adelante', 'no deberíamos tener responsabilidad', etcétera, están diciendo: '¿Pueden simplemente olvidarse de esto para que podamos, ya saben, hacerlo de nuevo?'"

Ocasio-Cortez describió cómo se escondió en el baño de su oficina en el Congreso durante el caos de los disturbios en el Capitolio el mes pasado.

"Pensé que iba a morir", indicó.

Contó cómo se escondió detrás de la puerta del baño y vio a un hombre blanco irrumpiendo en su oficina, gritando: "¿Dónde está? ¿dónde está?".

La congresista indicó que el hombre era un oficial de policía del Capitolio, pero él la miró con "ira y hostilidad" y no se identificó como miembro de la policía.

Ocasio-Cortez dijo que tanto ella como su personal no supieron si el oficial estaba allí para "ayudarnos o lastimarnos".

Agregó: "Para muchos de los que escucha: si han experimentado algún tipo de trauma, el simple hecho de reconocerlo y admitirlo, ya es un gran paso".

"Especialmente en un mundo donde la gente está constantemente tratando de decirte que no experimentaste lo que experimentaste o que estás mintiendo".

"O que, ya sabes, esos son traumas adicionales a los que ya has experimentado, ¿verdad?, porque si eres un sobreviviente de abuso, negligencia, abuso verbal, agresión sexual, ya sabes, además está el trauma de analizar lo que pasaste".

Getty Images La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez admitió en una transmisión en redes sociales que temió por su vida durante el asalto.

"Y luego está el trauma posterior de la gente que no te cree, o trata de humillarte públicamente o de avergonzarte".

"Y eso también se internaliza, porque muchas veces tampoco quieres creerlo".

"No quieres pensar que eso te pasó a ti. No quieres pensar que esa persona X te lastimó".

"No quieres admitir que fuiste una persona que ha sido abusada, agredida, etcétera, porque no quieres ser 'víctima', ¿verdad?".

"¿Te van a creer?"

Ocasio-Cortez dijo que estaba preparada para las críticas después de compartir su experiencia de agresión sexual porque ésta no estaba directamente relacionada con los disturbios del Capitolio.

"La gente va a decir, 'Oh, ella solo está tratando de que la experiencia se trate de ella'", señaló.

"Y todos esos pensamientos normales y molestos. Y, como dije, todos tus traumas pueden cruzarse e interactuar".

Indicó que el Congreso había puesto terapeutas a disposición de los legisladores, especialmente aquellos que se habían encontrado con los alborotadores, para ayudarlos a procesar la experiencia.

Ocasio-Cortez agregó: "Esas personas que solo están tratando de decirnos que sigamos adelante quieren arrancar la página, están usando las mismas tácticas de cualquier otro abusador que simplemente te dice que sigas adelante".

"Como ese hombre que te tocó inapropiadamente en el trabajo y te dice que sigas adelante, ¿te van a creer?".

"O el adulto que, ya sabes, si te lastimaron cuando eras un niño y creces y los confrontas y tratan de decirte que lo que pasó nunca pasó".

