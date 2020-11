Almagro pide no hacer paralelismos entre las elecciones de 2019 y 2020 en Bolivia

Escucha esta nota aquí

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha felicitado al presidente electo Luis Arce por su victoria en las elecciones en Bolivia, a la vez que ha defendido el trabajo de la comisión electoral de ese organismo que denunció fraude en el cómputo de la votación previa, tras las cuales Evo Morales hubo de dimitir y huir del país.

"Cuando a veces de forma sesgada, alguien ataca las misiones de observación electoral, lo que están buscando es perpetuar las malas prácticas. Los grandes enemigos de las misiones de observación electoral son las dictaduras del hemisferio y por lo tanto los cómplices de las dictaduras del hemisferio. Aquellos a los que no les sale una condena a las violaciones de derechos humanos en Cuba y en Venezuela, ni de casualidad, son los que van a atacar mañana las misiones de observación electoral", dijo Almagro en la conferencia de prensa posterior a la clausura de la 50ª Asamblea General de la OEA.

Almagro añadió que ha visto "el esfuerzo de algunos por hacer determinados paralelismos, los cuales verdaderamente no son muy bien recibidas". "O sea, si ustedes ven el resultado de estas elecciones (en Bolivia) comparado con el resultado de las elecciones anteriores o el resultado del propio referéndum, verdaderamente no hay cifras trasladables", ha añadido. Estas declaraciones de Almagro llegan después de que Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno de México, dijera en su discurso ante la misma Asamblea General que la organización "utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió".

Preguntado por esas críticas, Almagro ha respondido que en realidad una inmensa mayoría de los países miembros le ha apoyado y ha avalado la fiabilidad de esa misión de observación, que emitió informes muy detallados, y ha ofrecido colaboración al ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador. "Podemos apoyar a México en temas de lucha contra la corrupción. Podemos apoyar a México en temas de lucha contra el narcotráfico. Podemos apoyar a México en temas de derechos de los migrantes. Podemos apoyar a México en los temas de transparencia electoral e independencia. Podemos apoyar a México asegurando un mejor funcionamiento de la justicia. Tenemos muchas cosas para aportar en el tema que son prioritarios, desafíos importantísimos que tiene México hoy y estamos dispuesto a hacerlo porque somos un interlocutor permanente para estos temas en todo el hemisferio", dijo Almagro.

Lo que no ha aceptado Almagro es que se hagan paralelismos con la votación de las elecciones de hace un año, donde según la misión de observación electoral hubo indicios de fraude en el recuento. "No es muy inteligente hacer ese paralelismo, o sea, ninguno de ellos. Si ustedes ven el mapa político no solo de Bolivia, sino de todo el hemisferio hace un año y ahora, no creo que haya nadie que tenga los mismos votos que tenía. Algunos tienen más votos, otros tienen menos. A Mesa le hubiera gustado probablemente tener los mismos votos que tuvo en la elección anterior y no los tuvo. Probablemente Arce sí quería tener más votos que los que tuvo Evo Morales y lo tuvo muchísimo más, prácticamente el 10 por ciento más".

Pide elecciones libres en Venezuela

Como balance de la Asamblea, que ha sido virtual por la pandemia, Almagro ha dicho que se trataron temas de relevancia como "las resoluciones aprobadas sobre las situaciones en Venezuela". "Nuestro agradecimiento también al reconocimiento expresado por prácticamente todos los países. También a las misiones de observación electoral".

Sobre Venezuela, el secretario general ha solicitado unas elecciones libres y transparentes: "Reconocer obviamente, la situación de violación sistemática de los derechos humanos. La comisión de crímenes de lesa humanidad bajo el informe de la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas, pero también las dinámicas institucionales en las que está el país y las condiciones que necesita Venezuela para tener un proceso electoral libre, transparente y justo. Lo que se ha dicho al respecto es también lo que ha dicho la Unión Europea". (ABC)