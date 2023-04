Almagro violó "obligaciones éticas" de OEA por relación con subalterna, dice informe

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, violó "obligaciones éticas" de la organización pero no quebrantó las reglas sobre incrementos salariales o conflictos de interés al mantener una relación con una subalterna, concluyó una investigación a la que tuvo acceso la AFP.



En noviembre de 2022, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió que una compañía externa investigara si Almagro violó el código ético al mantener una relación sentimental con una empleada.



La investigación, realizada por la compañía Miller&Chevalier, concluyó que Almagro, un abogado y diplomático uruguayo, "violó las reglas y regulaciones de la OEA en lo que concierne a las disposiciones sobre el sentido común y buen juicio" y las "obligaciones éticas adicionales para el Secretario General".



Al mantener la relación íntima permitiendo al mismo tiempo que la funcionaria de la OEA continuara colaborando como parte integral de su equipo de asesores, Almagro violó sus obligaciones éticas adicionales y contravino el espíritu mismo del "sentido común y el buen juicio" requerido siempre "para todos los miembros del personal y demás proveedores de servicios" de la Secretaría General, se lee en el texto de más de cien páginas.



Sin embargo, el informe asegura que no ha violado "las obligaciones de supervisión, incrementos salariales, intimidación, viajes o conflictos de interés".



El actual código de ética de la organización data de 2012 y no se ha actualizado desde entonces.



En estas circunstancias, la auditoría recomienda a la organización que revise las normas "de manera tal que en el futuro se evite este tipo de situaciones" y estima que se beneficiaría "de una regulación más exhaustiva frente a las conductas relacionadas con relaciones íntimas".



Almagro siempre ha confirmado haber mantenido una relación amorosa con la empleada.