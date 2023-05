Alta participación en un test electoral para Pedro Sánchez en España

Los españoles votaron en gran número este domingo en unas elecciones municipales y regionales que sirven de test para saber si el socialista Pedro Sánchez podrá ganar las legislativas nacionales de finales de año o si, como auguran las encuestas, la derecha vuelve al poder.



Tras una jornada sin mayores incidentes, los colegios electorales, que abrieron a las 07H00 GMT, cerraron a las 18H00 GMT en la península, en estos comicios que renuevan todos los municipios del país y los gobiernos de doce de las diecisiete comunidades autónomas (regiones).



Los primeros resultados oficiales se esperan hacia las 20H00 GMT en este país donde no hay sondeos a boca de urna.



Pese a la lluvia en varias zonas del país, la participación fue alta. Para las 16H00 GMT, un 51,48% de los votantes habían participado en las municipales, frente al 49,93% a la misma hora en las elecciones anteriores, en 2019, según los últimos datos oficiales.



A nivel regional, también había crecido la participación en la mayor parte de las comunidades, son respecto a las anteriores elecciones.



Tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como su principal rival a nivel nacional, el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, llamaron durante la jornada a ir a las urnas masivamente.





"Test importante"

Estas elecciones "son un test importante, porque es la única manera que tenemos de manifestar nuestra opinión sobre todos estos años de gobierno", dijo a AFPTV María Alonso, una doctora de 61 años que votó en Madrid.



Si bien el nombre de Pedro Sánchez no está en ninguna papeleta, ni el de Núñez Feijóo, lo que está en juego es muy importante para el futuro de ambos políticos, quienes se implicaron tanto en la campaña que le dieron un cariz nacional y de primera vuelta antes de las legislativas.



Presidente del gobierno desde 2018, Sánchez llegó a esta prueba electoral con desventajas: el desgaste del poder, así como la alta inflación - si bien menor que en la mayoría de los países europeos - y la caída del poder adquisitivo resultante.



Además, la imagen del gobierno ha sufrido por las reiterados enfrentamientos entre los socios de coalición: los socialistas y la izquierda radical de Podemos.



Sánchez hizo campaña sacando pecho del balance de su gobierno, sobre todo por los buenos datos económicos.



Pero las encuestas auguran un empuje de la derecha en estas municipales y regionales, que Núñez Feijóo presentó como un plebiscito sobre Sánchez. Si se confirma la ventaja, podría incrementarse la posibilidad de una victoria de la derecha en las legislativas de fin de año, en una fecha aún por determinar.





Sánchez con más que perder

Sánchez tenía este domingo más que perder, ya que de las doce regiones que renovaban su parlamento, y por lo tanto su gobierno, los socialistas gobiernan en diez, ya sea directamente o como parte de una coalición.



El PP controla las otras dos, incluida la de Madrid, y estaba seguro de mantenerlas.



Si el objetivo del presidente del gobierno de izquierda este domingo es resistir, la de Núñez Feijóo es doble: conseguir el mayor número de votos a nivel nacional en las municipales y arrebatar a los socialistas el mayor número de regiones posible, para demostrar, como asegura, que el país ya no quiere al líder socialista.



Pero en muchas regiones se prevén resultados muy reñidos y que dependan de un pequeño número de votos, por lo que será difícil sacar conclusiones rápidas.



El principal problema para el líder de la derecha es que probablemente necesite a la extrema derecha de Vox, tercera fuerza en el Parlamento nacional, para formar gobierno en algunas regiones, e incluso a nivel nacional en las generales.



El PP ya gobierna con Vox en la región rural de Castilla y León desde el año pasado, y periódicamente se ve avergonzado por las posturas adoptadas por su aliado ultranacionalista, sobre todo en materia de aborto o cambio climático.