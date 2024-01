Altas temperaturas récord azotan la Patagonia argentina

La Patagonia argentina, una enorme área geográfica del sur del país donde prevalecen zonas áridas ventosas y frías, está azotada en estos días por temperaturas récord de más de 40 grados centígrados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Varias ciudades patagónicas quedaron durante la tercera semana de enero al tope del ránking de temperaturas más altas del país, una escala habitualmente dominada por las regiones del centro y norte.



El fenómeno dejó las marcas más altas desde que hay registros en Trelew, capital de Chubut, con 42,6 grados centígrados, y de 36,4° C en Bariloche (Río Negro), centro turístico invernal de la precordillera de los Andes. Los récords anteriores en estas ciudades habían sido de 42,2°C en 2017 y 35,4°C en 2019, respectivamente.



También hubo marcas históricas mensuales en El Bolsón, en Río Negro, que marcó 37,4°C contra 36,9 registrado en 1999; y Esquel, en Chubut, con 34,7°C (contra 33,8 en 1979).



"No tiene nada que ver con el Fenómeno El Niño, que repercute en esta región con un aumento de precipitaciones, mayor humedad en capas bajas y mayor presencia de nubosidad, que moderan las temperaturas", explicó el meteorólogo Matías Reinoso, del SMN, a la AFP.



En cambio, estas temperaturas récord en la Patagonia se relacionan con un centro de alta presión que se posicionó en el centro del país que favorece el avance de aire cálido hacia la región, detalló Reinoso.



El SMN declaró alertas "naranja" y "roja" en varias provincias por el eventual impacto alto y extremo de los altos registros en la salud de la población, que soporta altas temperaturas incluso durante la noche.



También, las autoridades también activaron los protocolos de prevención de posibles focos de incendios en zonas boscosas de la cordillera de los Andes.



Las provincias de Río Negro y Chubut declararon la Emergencia Ígnea por el riesgo de incendios de vegetación hasta abril.



El calor se mantendrá en la Patagonia durante la semana entrante y se extenderá hacia el norte, en las provincias centrales y más pobladas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con temperaturas que pueden escalar hasta los 38° C, según el pronóstico del SMN.