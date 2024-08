Alto funcionario de EEUU reconoce victoria de la oposición en elecciones venezolanas

El jefe de la diplomacia estadounidense para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el candidato opositor en Venezuela, Edmundo González Urrutia, derrotó al presidente Nicolás Maduro, proclamado vencedor el domingo tras un cuestionado recuento electoral.



Nichols le dio validez a las actas electorales compartidas en internet por organizaciones de la sociedad civil y la oposición, que afirma haber sufrido un fraude, y aseguró: "Está claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos".



"La tabulación de esos resultados detallados muestra claramente una verdad irrefutable: Edmundo Gónzalez Urrutia ganó con el 67% de esos votos frente al 30% de Maduro", aseguró el funcionario estadounidense. "Y sencillamente, no hay suficientes votos en las actas de recuento restantes para superar tal déficit".



El domingo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), de línea oficialista, le dio la victoria a Maduro, pero el organismo no ha mostrado hasta el momento las actas de las mesas de votación que respalden esos resultados.



Nichols acusó al gobierno venezolano de no querer compartir esos documentos, como exige la comunidad internacional y la propia ley venezolana, para ocultar su derrota.



"O saben que los resultados reales demuestran que Edmundo González ganó claramente las elecciones y no quieren compartir los resultados. O saben que los verdaderos resultados demuestran que Edmundo González ganó claramente las elecciones y el CNE de Maduro necesita tiempo para preparar resultados falsificados para respaldar su falsa afirmación", afirmó.



La autoridad electoral venezolana dio por ganador al gobernante socialista con 51% de los votos, reelecto así para un tercer mandato de seis años, frente a González Urrutia, que obtuvo 44%.