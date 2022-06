Amenaza de boicot empaña la Cumbre de las Américas con Bolivia ausente

Escucha esta nota aquí



El presidente Joe Biden espera que la IX Cumbre de las Américas siente nuevas bases con América Latina y el Caribe, pero arranca el lunes sobre arenas movedizas debido a las amenazas de boicot de países como Bolivia y México, en plena crisis migratoria.

A un día de su apertura en Los Ángeles, la ciudad que alberga la mayor comunidad hispana de Estados Unidos, el anfitrión sigue sin revelar la lista de gobernantes invitados, que se ha convertido en la lista de los desencuentros.

Su insinuación hace unas semanas de que no invitaría a Cuba ni a los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes considera ilegítimos desde su reelección, abrió la caja de los truenos.

México, Bolivia, Guatemala, Honduras y el bloque de 14 naciones del Caribe han puesto en duda su asistencia si se excluye a esos países que, según EEUU, incumplen la Carta Democrática Interamericana.

No sería la primera vez que Cuba asistiera a la Cumbre, lo ha hecho en las últimas dos ediciones.

“El drama”

A Biden le preocupa sobremanera una ausencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en esta novena reunión de los países de la región.

“Nuestra relación con México es y seguirá siendo positiva” y el presidente estadounidense “quiere personalmente” que AMLO asista, afirmó esta semana Juan González, el principal asesor de la Casa Blanca para las Américas.

Debido al problema migratorio EEUU necesita a López Obrador y él “ve que la posición de desafiar a Biden le hace aparecer como un líder latinoamericano”, declaró a la AFP Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown.

“Todo el drama sobre quién va a participar y quién no y por qué motivos -añade- demuestra que hay una gran desconexión” y que EEUU “pierde influencia sobre todo en América del Sur pero también en México”, aunque existe “mucho poder blando”, de las empresas “que siguen siendo muy influyentes”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Argentina, Alberto Fernández, se unieron al llamado a extender las invitaciones a todos, pero acudirán a la cita.

“Hemos tratado de entablar una conversación y hemos sido muy respetuosos con las diferentes perspectivas” de los países, afirmó Juan González.

Caravana de migrantes

Pese al desacuerdo, cabe la posibilidad de alcanzar acuerdos en temas como el crecimiento económico, la recuperación pospandemia, la lucha contra el calentamiento global y la migración.

Sin ir más lejos, el lunes, día de la apertura, en el sur de México una caravana de 11.000 migrantes venezolanos prevé poner rumbo hacia Estados Unidos, cuya frontera intentan cruzar cada día unos 7.000 migrantes indocumentados.

Washington espera alcanzar un acuerdo sobre una Declaración sobre migración, para integrar a los migrantes en los países de acogida y gestionar mejor la crisis.

Bolivia no asistirá

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha ratificado que no asistirá a la Cumbre porque, hasta el momento, Cuba, Nicaragua ni Venezuela fueron invitados formalmente por el organizador, EEUU.

“(El presidente) no va a participar si existe esta política que excluya países y no se permite escuchar a quienes no se sometan a las posiciones. La Cancillería está viendo si el país participa con alguna delegación”, indicó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

El senador Rodrigo Paz, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó la postura del Ejecutivo porque, en su criterio, aísla al país.

“Bolivia necesita este tipo de encuentros para captar mayores recursos económicos que servirán para generar fuentes de empleo. Son recursos que necesitamos para generar inversión. La gente está desesperada por empleo, no por ver un circo”, afirmó.

Además de Arce, los presidentes de México y Argentina cuestionaron las omisiones de EEUU y prevén hacer escuchar su voz de protesta.

La cita internacional se prolongará hasta el 10 de junio y fue convocada con la perspectiva de promover un desarrollo equitativo y resiliente en la región.