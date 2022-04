Angelina Jolie visita Lviv en plena invasión rusa a Ucrania

La famosa actriz Angelina Jolie y embajadora de especial de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (Acnur), fue vista en la ciudad de Lviv este sábado ingresando a una cafetería ucraniana, donde una joven capturó en un video la visita sorpresa.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.



Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.



Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR