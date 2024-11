Ante el aumento de compras por internet, la Academia de la lengua da otras opciones en español para no usar "extranjerismos innecesarios"

Con motivo del aumento de las compras por internet, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece alternativas a algunos de los extranjerismos más usados en este ámbito.



1. “Comercio electrónico”, mejor que “e-commerce”. El anglicismo “e-commerce” puede sustituirse en español por la expresión “comercio electrónico”. La voz “cibercomercio” es otra opción, ya que integra el prefijo “ciber-”, que, según el diccionario académico, ‘indica relación con redes informáticas’.



2. “Comercio móvil”, mejor que “m-commerce”. La expresión “comercio móvil”, con la que se alude a la compra y venta de bienes y servicios que se llevan a cabo con dispositivos móviles conectados a internet, como tabletas o teléfonos inteligentes, es una alternativa adecuada en español al anglicismo “m-commerce”.



3. La expresión “Viernes Negro”, alternativa a “Black Friday”. La expresión “Viernes Negro” es preferible a “Black Friday”, y puede alternar con otras opciones descriptivas como “viernes de descuentos”, “viernes de ofertas”, “viernes de compras”…



En México está asentada la expresión “Buen Fin” para designar un fin de semana de noviembre de características similares, concebido para impulsar el comercio mediante ofertas atractivas. A partir de ahí es posible emplear, por analogía, “Buen Viernes” como alternativa a “Black Friday”.



4. La voz “ciberlunes”, alternativa a “Cyber Monday. ”El término “ciberlunes” es adecuado en español para referirse a lo que en inglés se llama “Cyber Monday”, una jornada en la que los comerciantes lanzan ofertas y promociones para aumentar las ventas por internet y que suele celebrarse el primer lunes después del día de Acción de Gracias.



Aunque en principio debería escribirse con inicial minúscula por no ser ni un nombre propio ni una festividad, puede percibirse como el nombre propio de una campaña comercial, por lo que no resulta inadecuada la mayúscula (“Ciberlunes”).



5. “Oniomaníaco” o “comprador compulsivo”, mejor que “shopaholic”. El término inglés “shopaholic”, formado por “shop” (que significa ‘tienda’ o, como verbo, ‘comprar’) y “alcoholic”, puede sustituirse en español por “comprador compulsivo”. Para la actividad es posible hablar de “compra compulsiva” o “adicción a las compras”.



En psicología se emplea “oniomanía” (y su variante “oneomanía”); de este término especializado se forma “oniomaníaco” u ”oniomaniaco” (ambas acentuaciones son válidas) para referirse a la persona que sufre de oniomanía.



6. “Agotado”, alternativa a “sold out”. En inglés, “sold out” se usa si se han vendido todas las entradas para una película, concierto, etc., y cuando en una tienda no quedan existencias de un determinado producto. Ese concepto puede expresarse en español con la voz “agotado” o, si se desea ser más específico, con “entradas agotadas” o “artículo agotado”, según el contexto.



7. “Rebajas a mitad de temporada”, mejor que “mid season sales”. La expresión “mid season sales” alude a los descuentos que los comercios y firmas hacen durante algunos días, normalmente entre temporadas. Este periodo no coincide con el de las rebajas clásicas, de modo que, por ejemplo, se pueden comprar artículos más económicos en los meses de marzo y abril sin necesidad de esperar a julio.



En español, “rebajas a mitad de temporada” o “de mitad de temporada” son alternativas válidas y preferibles al extranjerismo.



8. “De compras”, mejor que “de shopping”. El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que el uso como sustantivo de “shopping (centre)” es innecesario por existir equivalentes en español como “centro comercial” o “centro de compras”. Por el mismo motivo, se aconseja sustituir “de shopping” por “de compras” o “de tiendas”, así como la expresión “hacer shopping” por “ir de compras” o “ir de tiendas”.



9. “Reparto” o “entrega a domicilio”, mejor que “delivery”. Las expresiones “reparto” o “entrega a domicilio” son alternativas en español al anglicismo “delivery”. En algunos países no solo alude al servicio, sino también a la persona que hace las entregas, como en “Detienen al conductor que mató al delivery”, que puede reemplazarse por “repartidor”, “recadero”, “distribuidor” o “mensajero”, según los casos.



Con este último significado se usa en Argentina y Uruguay el término “motoquero” (‘mensajero o repartidor que va en moto’), mientras que el “Diccionario de español dominicano”, de la Academia Dominicana de la Lengua, incluye la adaptación al español “delíveri”.



La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.