Ante el triunfo de Trump, activistas proinmigrantes envían mensaje de unidad y resistencia

Grupos defensores de los inmigrantes resaltaron este miércoles el aporte de esta comunidad al desarrollo de Estados Unidos y ante el inminente retorno del expresidente Donald Trump (2017-2021) a la Casa Blanca enviaron un mensaje de unidad y resistencia.



A pocas horas de que se confirmara la victoria del candidato republicano, las voces proinmigrantes se han escuchado de punta a punta en el país, en respuesta a las promesa de Trump de ordenar deportaciones masivas apenas llegue a la Presidencia.



La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) fue uno de los primeros grupos en manifestarse y recordar lo “esencial” que son los inmigrantes para que el país “prospere”.



“Si se implementan, las políticas antiinmigrantes declaradas por Donald Trump infligirán un daño duradero a la economía, las comunidades y el carácter estadounidense”, advirtió en un comunicado el director ejecutivo de AILA, Benjamin Johnson.



Agregó que los más de 16.000 miembros que componen la asociación se opondrán a las leyes y políticas que violen el debido proceso, socaven los derechos civiles o denigren las contribuciones de los inmigrantes.



“Nuestra prosperidad futura depende de que no nos rindamos. Debemos permanecer unidos y trabajar por un futuro más brillante”, ahondó el abogado.



Un mensaje similar fue dado por la Alianza Américas, que reúne a cerca de 60 grupos y organizaciones latinoamericanas en EE.UU.



“El bienestar de los Estados Unidos es también el bienestar de las familias inmigrantes. Estamos entrelazados en una sociedad, economía y cultura estadounidenses", dijo en un comunicado su directora, Dulce Guzmán.



La activista aseguró que todos los grupos han subrayado su compromiso en seguir luchando por las familias inmigrantes.



La Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), por su parte, ha prometido hoy combatir desde el primer minuto que el republicano asuma la Presidencia de EE.UU. el "plan ilegal de deportación masiva de la administración Trump mediante acciones coordinadas en todos los niveles de gobierno".



Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, recordó que se ha logrado construir un movimiento proinmigrante “capaz de resistir incluso las condiciones más duras, y por eso sé que lo decimos en serio cuando decimos que estamos aquí para quedarnos”.



En ese sentido, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la organización proinmigrante más grande de California, dijo que la victoria del expresdiente no debe interpretarse como un mandato para deportar en masa o separar a las familias.



“La mayoría de los estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía, y seguiremos trabajando con las administraciones actuales y entrantes y el Congreso para promover soluciones prácticas, humanas y permanentes”, añadió la activista.



En la Gran Manzana, las organizaciones Se Hace Camino Nueva York y la Coalición de Inmigración (NYIC) dijeron estar listas para luchar contra la agenda del presidente electo.



En su discurso de victoria en la madrugada del miércoles, desde West Palm Beach (Florida), Trump se mostró en un tono menos agresivo contra los inmigrantes, aunque subrayó su promesa de “sellar” la frontera y de expulsar a los indocumentados.



“Tenemos que dejarlos regresar (a los inmigrantes), pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal", explayó.