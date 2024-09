Ante la contaminación ambiental, en Argentina sugieren acciones individuales y colectivas para cuidar la salud

De acuerdo a la sugerencia de las instituciones "es necesario reconocer que la acción colectiva para abordar los incendios forestales no debe terminar una vez extinguidos. Las estrategias de recuperación y restauración de los ecosistemas afectados deben ser inclusivas y sostenibles, priorizando la reforestación con especies nativas y la rehabilitación de suelos y recursos hídricos. Asimismo, la promoción de la educación ambiental en las comunidades afectadas ayuda a fortalecer la resiliencia y a empoderar a la ciudadanía en la prevención de futuros incendios".

En términos de prevención, es esencial fomentar la educación y concienciación de la población sobre el riesgo de incendios forestales. Campañas de información sobre la importancia de mantener áreas seguras alrededor de las viviendas, la prohibición de quemas no controladas y la necesidad de denunciar focos de incendio temprano pueden ayudar a reducir el riesgo.

La tarea de prevenir y enfrentar incendios forestales es una responsabilidad compartida que solo puede ser efectiva si se aborda de manera colectiva. La incidencia, la abogacía y la acción comunitaria son claves no solo para proteger el medio ambiente, sino también para garantizar un futuro más seguro y sostenible para todos.

Estas estrategias deben ser flexibles y adaptarse a las características locales, pero siempre desde un enfoque inclusivo y participativo, en el que la comunidad se sienta empoderada para tomar decisiones. La organización colectiva no solo incrementa la capacidad de respuesta, sino que también fortalece los lazos comunitarios y promueve una gestión ambiental más equitativa y sostenible.

Asimismo, mantener la buena calidad del aire interior. No aumente la contaminación del aire de adentro de la casa. No fume tabaco ni ningún otro producto, ya que con ello aumentará la contaminación del aire. No utilice velas ni chimeneas ni quemadores de ningún tipo en interiores para iluminar o calefaccionar, sobre todo si las concentraciones de humo son altas. Considere el riesgo de incendio y de intoxicación por monóxido de carbono ya que tendrá las ventanas cerradas.