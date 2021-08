Antivacunas en Francia coquetean con el "mercado negro" para esquivar restricciones

Escucha esta nota aquí

Pese a las restricciones impuestas para las personas no inmunizadas, muchos franceses siguen resistiéndose a vacunarse contra el covid-19 y algunos recurren al mercado negro que florece en las redes sociales para procurarse certificados sanitarios falsos.



Coralie, una veinteañera que trabaja como peluquera en París, encontró en Snapchat, en apenas unos clics, un vendedor dispuesto a suministrarle este justificante falso. "Pagué 300 euros (unos 350 dólares), pero al menos así estoy tranquila", dice.



Basta con escribir en el botón de búsqueda "Certificado sanitario" o "Vacuna covid" para encontrar decenas de ofertas en esta red social, popular entre los más jóvenes. Los precios oscilan entre los 150 y los 350 euros (180 y 410 dólares).



Coralie mostró a la AFP una captura de pantalla de la breve comunicación que tuvo con el vendedor a través de Signal, una aplicación de mensajería ultrasegura.



"Me pidió mi nombre completo, un número de seguridad social y una dirección de correo electrónico", cuenta. Menos de 24 horas después, recibió su pasaporte sanitario.



Este salvoconducto, que se puede descargar en el teléfono o presentar impreso, es obligatorio en Francia para entrar en restaurantes, bares o cines, hacer viajes en trenes de larga distancia o tomar vuelos domésticos.



Lo poseen el 62,8% de los franceses ya inoculados con las dos dosis de vacuna anticovid (unos 42 millones de personas) y quienes tuvieron el virus en los últimos seis meses. El resto debe someterse regularmente a test de diagnóstico o directamente renunciar a las actividades de ocio.



"La semana pasada estuve de vacaciones. Sin ese documento no habría podido salir a comer a restaurantes, ni bañarme en la piscina del hotel", explica la joven, intentando justificar su decisión, que le podría acarrear hasta tres años de cárcel.



Para los vendedores, la pena es de hasta 5 años de cárcel y multa de 150.000 euros (176.000 dólares).



"Esta vacuna se hizo muy rápido", cree Coralie. "No voy a dejar que me pongan cualquier cosa en el cuerpo. Este es mi pasaporte a la libertad", añade.



