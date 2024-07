Apagón digital genera retrasos en aeropuertos y problemas en bancos, hospitales y todo tipo de compañías e instituciones públicas

El corresponsal de la BBC en esa ciudad ha reportado confusión y escenas de caos cuando las pantallas se apagaron y los p asajeros no pudieron registrase para sus vuelos.

ElMundo.es también muestra las afectaciones en otros países. Registra que en España los servicios de salud de varias comunidades autónomas han informado a sus profesionales que sus sistemas informáticos también están sufriendo problemas, aunque por el momento no se han reportado interrupciones en sus servicios. Correos también ha comunicado la incidencia a sus trabajadores. Aena, por su parte, ha notificado que sus sistemas han empezado a recuperar la normalidad después de que sus operaciones, como la facturación de maletas o los trámites de embarque, se tuvieran que realizar desde primera hora de la mañana con sistemas manuales.

En el Reino Unido la Bolsa de Valores de Londres ha informado también de interrupciones en sus operaciones, mientras que la cadena de televisión Sky no ha podido emitir esta mañana. V arías aerolíneas, como Ryanair, han instado a los pasajeros a llega r a los aeropuertos tres horas antes debido a los problemas informáticos. Los aeropuertos de Brisbane (Australia), Edimburgo (Escocia) o Berlín-Brandeburgo (Alemania) o las compañías Lufthansa, Air France-KLM o Turkish Airlines también están registrando retrasos y cancelaciones.

Según ha explicado Microsoft, la actualización de CrowdStrike hace que las máquinas que corren Windows a través de Azure (en la nube) se queden “atascadas en un estado de reinicio” tras no poder realizar la comprobación de errores correctamente. Se trata de un error crítico que impide que el sistema opere con normalidad y provoca el temido “pantallazo azul” que se ha visto en aeropuertos y estaciones.

Las actualizaciones críticas se prueban en entornos controlados antes de implantarlas en todo el sistema. Una vez que se ha comprobado que todo funciona correctamente con ellas en marcha, se da luz verde para ejecutarlas a nivel general. No llevar a cabo este procedimiento se considera una mala práctica, no solo en el sector de la ciberseguridad sino en toda la industria digital. CrowdStrike ha reconocido el fallo pero no ha explicado cómo ha podido ocurrir.