Argentina: Alberto Fernández enfrenta a la justicia tras irse de cena en pleno confinamiento

El presidente Alberto Fernández enfrenta a la Justicia por una cena organizada durante el estricto confinamiento de Argentina en 2020, tras la decisión de un fiscal de abrir una investigación en su contra pese a su oferta de donar parte del sueldo para reparar el daño, según trascendió este viernes.

El episodio generó una ráfaga de críticas de grupos adversarios y personas militantes de su propio partido, e impactó en la campaña hacia las elecciones legislativas de medio término que se celebrarán el 14 de noviembre en Argentina, cruciales para los últimos dos años del mandato del peronista Fernández, con posibilidad de una reelección en 2023.

Ramiro González, fiscal federal, resolvió el 26 de agosto "formalizar la investigación descripta contra el presidente", su esposa Fabiola Yañez y los otros diez comensales que participaron el 14 de julio de 2020 de la celebración de cumpleaños de la primera dama en la residencia oficial de Olivos (periferia norte) cuando estaban prohibidas las reuniones por la pandemia del COVID-19, según el texto de la imputación.

Poco antes de conocerse la imputación por parte de la Fiscalía, Fernández se presentó el jueves ante la Justicia y propuso a modo de "reparación de un potencial daño" donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses consecutivos al Instituto Malbrán de investigación bacteriológica. El juez Sebastián Casanello debe ahora decidir si avanza en la investigación o acepta el ofrecimiento del gobernante y pone fin al procedimiento judicial.

"El festejo del cumpleaños de Fabiola no fue una maniobra dolosa, fue un acto de imprudencia y de negligencia. No esperé que me citen, ni busqué influenciar ni a un fiscal ni a un juez ni busqué un abogado lobbista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido", afirmó Fernández en una entrevista este viernes con Radio 10.

El mandatario, profesor de derecho penal, dijo sentirse "tranquilo" porque "no se configuró un delito" ya que no se produjeron contagios a raíz de la cena. El escándalo estalló hace dos semanas con la publicación de una foto de la celebración, tras lo cual Fernández fue denunciado ante la Justicia por supuesta violación de cuarentena, más allá de sus disculpas públicas.

"Quiero que los argentinos sepan que me dolió, me preocupó. Cometí un error, un desliz, un descuido, producto de la vorágine" del primer año de su gestión en medio de la pandemia, aseveró este viernes. Fernández consideró que "es un tema superado", cuando intenta poner el eje en "la recuperación real de la economía" argentina.

El episodio generó malestar en familiares de víctimas del coronavirus que no pudieron despedir los restos de sus parientes. Más de 111.000 personas murieron y 5,1 millones contrajeron coronavirus sobre una población de 45 millones. La difusión de la foto marcó la largada de la campaña electoral para las primarias abiertas y obligatorias del 12 de septiembre que definen las listas de cada espacio político para los comicios legislativos, y que en los hechos funcionan como un termómetro y una suerte de gran sondeo electoral.