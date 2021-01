Argentina amplía aprobación de vacuna Sputnik V para mayores de 60 años

Escucha esta nota aquí

Argentina, el primer país de América Latina en aprobar e iniciar la inoculación con la vacuna Sputnik V, elaborada por el laboratorio ruso Gamaleya, incluyó este miércoles a los mayores de 60 años en la campaña al considerar que hay "un margen aceptable de seguridad".



"La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina informa que, luego de analizada la nueva información aportada para la vacuna VacunaGam-COVID-Vac (Sputnik V), se estableció que la misma se encuentra en un margen aceptable la seguridad, inmunogenicidad y eficacia para el grupo etario de mayores de 60 años", indicó un comunicado de prensa del ministerio de Salud nacional.



El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, de 65 años, fue el primero en darse este mismo miércoles la vacuna. "Hoy me vacuné con la misma esperanza de millones de argentinos que queremos el fin de la pandemia y sabemos que este es el camino", tuiteó.



La vacuna había sido aprobada por el ministerio de Salud argentino el pasado 23 de diciembre, un día antes de que llegara al país sudamericano el primer lote con 300.000 dosis para iniciar el 29 de diciembre la campaña de inoculación voluntaria para adultos entre 18 y 60 años, comenzando por personal de salud más expuesto.



Otras 300.000 dosis con el segundo componente de la Sputnik V, arribó el fin de semana pasado y comenzó a ser administrada el martes. El acuerdo con Rusia comprende otros 19,4 millones de dosis hasta febrero, con opción a comprar cinco millones más.



Al aprobarla inicialmente, el ANMAT mencionó "que los datos de eficacia, inmunogenicidad y seguridad respecto a la población total del estudio franja etaria 18 a 87 años reportaba un perfil de seguridad aceptable y que no hubieron eventos adversos inesperados hasta el momento del análisis".



Sin embargo, sugirió al ministerio de Salud mayor análisis de seguridad, debido a la insuficiente cantidad de personas mayores de 60 años incluidos en la investigación.



La ANMAT recomendó la inclusión de los mayores de 60, tras recibir la nueva documentación, entre ellos los documentos "60 + Sinópsis del reporte clínico" y el "Reporte de estudio clínico 04-Gam-COVID-Vac-2020 versión 2.0 del 15/01/2021", informó el comunicado.



"Esta información reportó un rango de eficacia del 91,8% de la vacuna para mayores de 60 años, la inmunización de los voluntarios condujo a la formación de anticuerpos en el 98,1% el día 28 después de la vacunación y la variable de seguridad mostró un perfil que no difiere del observado en el resto de la población".



Argentina, de 44 millones de habitantes, suma 1.819.552 casos de covid-19 con 46.066 fallecidos desde el inicio de la pandemia.