Argentina aprueba la vacuna Covishield del laboratorio indio Serum Institute

El organismo de control de medicamentos de Argentina aprobó la utilización de la vacuna contra el coronavirus Covishield, del laboratorio indio Serum Institute, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.



Se trata de una vacuna elaborada bajo transferencia de tecnología del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, cuyo inmunizante ya había aprobado Argentina el 30 de diciembre.



La autorización, con carácter de "emergencia", lleva la firma del ministro de Salud, Ginés González García.



Argentina ya había otorgado su aprobación a la vacuna Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya el 23 de diciembre, y ampliado luego en enero su aplicación a mayores de 60 años.



La Sputnik V es hasta ahora la única vacuna con la que cuenta el país sudamericano para su campaña de inmunización voluntaria iniciada el 29 de diciembre.



A diferencia de la vacuna rusa, la Covishield puede conservarse a temperaturas estándar.



El decreto destaca que la Covishield "resulta del desarrollo del proceso productivo realizado por el Serum Instituto of India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el contexto de una transferencia de tecnología".



En este caso, su aprobación se centró en "determinar que dicha transferencia (de tecnología) no impacta en la calidad, seguridad y eficacia" del producto que ya ha sido aprobado por 12 países, además de la autoridad sanitaria de India.



El decreto indica que "no se han presentado eventos adversos graves ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos".



Argentina contabiliza desde marzo pasado 1.985.484 casos y 49.398 fallecidos por covid-19 sobre una población de 44 millones.



El país sudamericano recibió hasta ahora 820.000 dosis de Sputnik V.



El gobierno tiene contratos de provisión de vacunas contra el covid-19 por unas 62 millones de dosis de distintos laboratorios, según explicó el ministro Ginés González recientemente ante una comisión legislativa.



El ministro precisó que Argentina tiene acuerdos para recibir 30 millones de dosis de Sputnik V, 23,6 millones de AstraZeneca y nueve millones por el mecanismo Covax", una iniciativa internacional para garantizar una distribución justa de los medios contra el covid-19.



Según esos datos, el funcionario afirmó que el gobierno espera inmunizar a toda la población argentina mayor de 18 años.



