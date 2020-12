Argentina autoriza vacunas Sputnik V y de Pfizer-BioNTech

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud de Argentina autorizó "con carácter de emergencia" la vacuna Sputnik V, cuyo primer cargamento es esperado el jueves en el país sudamericano, luego de haberse aprobado la vacuna de Pfizer-BioNTech, con la que el gobierno negocia un acuerdo de provisión.



"Autorízase con carácter de emergencia la vacuna Gam-CovidVac, denominada Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia (...) de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)", dice la resolución del ministro de Salud, Ginés González García.



Argentina tiene un acuerdo con Rusia para la provisión de esta vacuna elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya.



El martes un vuelo de Aerolíneas Argentinas partió rumbo a Moscú para buscar 300.000 dosis de Sputnik V que permitirá iniciar la campaña de vacunación. El acuerdo global comprende la provisión de 25 millones de dosis.



Esta aprobación de la Sputnik se suma a la disposición de la ANMAT que autorizó a "inscribir en el registro de especialidades medicinales el producto 'Comirnaty/BNT162b2', vacuna para el SARS-COV-2 de la firma Pfizer" bajo la condición de venta bajo receta, indicó en un comunicado.



Argentina participó con voluntarios de la fase 3 del estudio de la vacuna de Pfizer pero en la última semana se empantanaron las negociaciones para la provisión de dosis, informó el gobierno.



"Tenemos conversaciones con muchos laboratorios. Con el primero que empezamos fue con Pfizer, por eso tenemos cierta frustración de que no sale esto", lamentó este miércoles el ministro de Salud en declaraciones a radio El Destape. "Cuando esto termine se va a saber la verdad", agregó.



El ministro había dicho que el laboratorio puso nuevas condiciones "inaceptables" para la provisión de vacunas, sin precisarlas pero luego aclaró que las negociaciones siguen y confía en que "salgan bien".



"El compromiso que hubo fue que si Argentina puso voluntarios tenía prioridad para negociar, pero luego la negociación no es fácil, no deja de ser un producto comercial", indicó el miércoles Gonzalo Pérez Marc, director del estudio de la vacuna Pfizer en Argentina.



El mes pasado el Congreso aprobó una ley que otorgó al Poder Ejecutivo facultades para la firma de contratos y cobertura a la industria farmacéutica para asegurarse el cumplimiento de los acuerdos y del pago.



Argentina tiene firmado además acuerdos de provisión de vacunas con la Universidad de Oxford asociada a la farmacéutica AstraZeneca y es parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Con 44 millones de habitantes, Argentina registra 42.234 muertes y más de 1,5 millones de casos de covid-19.



