Argentina: cuestionamientos a un ‘impuesto a los millonarios’

​Tomado de Radio Francia Internacional

La iniciativa del gobierno argentino presentada ante el Congreso busca recaudar 3.000 millones de dólares a partir de un nuevo impuesto a la personas que cuyo patrimonio declarado sea mayor a los 200 millones de pesos, o sea alrededor de dos millones 300.000 dólares.

El gobierno espera que el aporte a las grandes fortunas ayude a fortalecer el frente fiscal tras ocho meses en los que el Estado destinó millonarias ayudas al sector privado para paliar los efectos económicos de las restricciones impuestas para combatir el avance del coronavirus, que en el país ha dejado desde marzo más de 35.000 muertes y 1,3 millón de contagios.

Se estima que este impuesto, si es aprobado, alcanzará a entre 9.000 y 12.000 personas en un país con casi el 41% de sus 44 millones de habitantes en la pobreza y un desempleo superior al 10%.

El gobierno de Alberto Fernández tuvo los votos suficientes para aprobarlo

en la cámara baja, ahora deberá pasar el Senado, pero recibe críticas de economistas.

“Creo que no es un impuesto deseable. Primero porque ya existe un impuesto al patrimonio, que es el impuesto a los bienes personales”, estima Martín Vauthier, director de la consultora EcoGo.

“Además están las señales que se brindan: en un contexto donde la Argentina tiene las expectativas muy deterioradas, un riesgo país muy alto, una confianza en niveles muy bajos -con lo cual tiene muchas dificultades para atraer inversiones- para evitar que los pesos se pasen a dólares, me parece que este impuesto no contribuye en ese sentido a recrear la confianza. De hecho se presenta como que es de una sola vez, pero tampoco queda claro si no se va a seguir prorrogando, con lo cual me parece que es una medida que, más allá de lo que se pueda recaudar eventualmente en el corto plazo, no contribuye a lo que necesita hoy Argentina, que es brindar previsibilidad, credibilidad y eso se ve en los precios de los bonos”, agrega.

“Es una trampa”

Los bloques de izquierda también critican el texto, como lo explica el legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero, Gabriel Solano. “Es un proyecto tramposo. Por un lado, no es un verdadero impuesto a las grandes fortunas: es un tributo por única vez y excluye deliberadamente a las empresas, a los bancos, a los grandes comercios, a la propiedad terrateniente. Se enfoca en las personas físicas. Es decir, toda la ganancia capitalista queda fuera del impuesto”, sostiene.

“Las grandes empresas del país no van a pagar un peso con este impuesto. Entonces nosotros decimos ‘esto es una trampa’. Del dinero que el gobierno piensa recaudar, de acuerdo a lo que dice el proyecto, el 50% de eso vuelve a los capitalistas, bajo la forma de subsidios a empresas. Por último, hay una cuestión política de fondo. El gobierno demoró muchísimo el tratamiento de un proyecto de este tipo y lo saca ahora porque está ejecutando él mismo un fuerte ajuste y quiere encubrir esa responsabilidad. La mejor manera de hacerlo es trata de presentar un proyecto como si estuviera haciendo una cuestión progresista”, opina Solano.

La oposición liberal de Juntos por el Cambio también rechaza la iniciativa por considerarla "confiscatoria", en tanto sectores de izquierda anticiparon su abstención.

"Argentina ya tiene muchos impuestos y una altísima evasión, en vez de crear nuevos impuestos lo que se debe hacer es eficiente el cobro de los que existen", argumentó el diputado de Juntos por el Cambio Álvaro González.

La economía argentina está en recesión desde 2018 y según estimaciones del Fondo Monetario Internacional finalizará este año con una caída superior al 11%.







