Argentina elige sus candidatos a la presidencia en plena crisis económica

En medio de una crisis económica y con una dosis de escepticismo, los argentinos votan este domingo en elecciones primarias para definir sus candidatos a las presidenciales de octubre, un proceso incierto en el que los sondeos todavía no arrojan un favorito para suceder a Alberto Fernández.

"En Unión por la Patria no hay competenci a. Claramente Massa va a ser el candidato oficialista" , vaticinó Paola Zubán, directora de la consultora Zubán, Córdoba y Asociados.

"Es una elección con final abierto y ese resultado definirá el nuevo escenario electoral. Rodríguez Larreta atrae a un votante no politizado , Patricia Bullrich es lo contrario", comentó a la AFP el politólogo Carlos Fara.

"Creo que es hora de probar con alguien nuevo: Milei. Me gusta porque dice un poco lo que pensamos todos", declaró a la AFP Carlos Reyes, un electricista de 66 años.

"Quiero un gobierno que restablezca la economía, pero sé que va a llevar tiempo. Tenemos muchas deudas y no va a ser fácil de recuperar todo lo que en otros gobiernos se perdió. Quiero un gobierno que nos escuche a los jóvenes, no como propaganda y después ya está. No somos tontos y también votamos", dijo Agustina Rossi, una estudiante de 16 años, edad a partir de la cual se permite el sufragio en Argentina.