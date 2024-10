Argentina no ingresará a los BRICS y potenciará Mercosur, según su ministra de Exteriores

Argentina mantiene su decisión de no ingresar al grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y está mucho más interesado en potenciar Mercosur, afirmó este martes en Nueva Delhi la ministra de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino,.



"En el viaje por India, ratificamos que Argentina no ingresará a los BRICS. Dicho esto, nuestra relación comercial con cada uno de sus miembros a nivel individual, nunca ha sido mejor. La política exterior del gobierno ha sido y seguirá siendo sumamente clara", publicó la ministra en X.



La canciller está en la India desde el pasado sábado hasta hoy, en su primera visita oficial a este país asiático donde se ha reunido con su homólogo, Subrahmanyam Jaishankar, y otras autoridades indias, así como con empresarios, en la que ha expresado el interés argentino en alcanzar un nivel de asociación estratégica.



“Es en esta nueva etapa que Argentina puede jugar un gran papel en términos de seguridad alimentaria y energética para la India”, aseguró la ministra según un comunicado de su despacho.



Mondino se reunión también con el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, con quien exploró mecanismos para la apertura del mercado indio, fuertemente protegido, para la exportación de productos agropecuarios de Argentina.



La ministra había sido consultada más temprano sobre su postura frente al bloque del que India es miembro fundador, y los planes del grupo de desarrollar su propio sistema financiero, durante un evento del laboratorio de ideas indio Observer Research Foundation.



"Sé que (los BRICS) están tratando de abrirse, cuando alguna de estas cosas empiecen concretarse (un sistema financiero propio), sin duda tendremos que estudiarlo", dijo Mondino.



"Estamos más interesados en Mercosur que en convertirnos en un miembro de BRICS", aseguró Mondino.



Los BRICS acordaron en agosto de 2023 la adhesión de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, desde el 1 de enero de 2024.



Sin embargo, el pasado 22 de diciembre, dos días después de la asunción de Milei, el Ejecutivo argentino comunicó a los miembros del BRICS que no se uniría al bloque emergente. EFE