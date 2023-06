Argentina pagará parte de su deuda al Fondo Monetario Internacional con yuanes

Argentina cancelará este viernes en tiempo y forma la cuota del segundo trimestre de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una porción con Derechos Especiales de Giro (parte de sus reservas en el organismo) y otra con yuanes, informó una portavoz oficial.



El viernes "se va a realizar el pago de 2.700 millones de dólares al FMI que corresponden al segundo trimestre, parte en Derechos Especiales de Giro (DEG) del Tesoro y en parte con yuanes, sin utilizar reservas del Banco Central", dijo en rueda de prensa Gabriela Cerruti, portavoz del gobierno del presidente Alberto Fernández.



El programa crediticio de Argentina con el FMI asciende a 44.000 millones de dólares.



La economía argentina está en aprietos, con una inflación interanual mayor al 110% y una pobreza de un 40%, según el instituto estadístico oficial Indec, aunque la actividad económica está en su tercer año de crecimiento, con un alza de 1,3% en el primer trimestre respecto de igual período del año anterior.



"Con el pago al FMI se cumple con el compromiso de que no se va a poner en riesgo la acumulación de reservas del Banco Central", dijo la vocero.



El ministro de Economía y precandidato a presidente por el gobernante peronismo, Sergio Massa, había declarado esta semana en un foro empresario que "se está tratando de saldar la discusión del próximo semestre, o dos trimestres, con el FMI y, en las próximas horas, se va a conocer el programa con el organismo".



Argentina cuenta con yuanes por haber renovado este año un acuerdo de swap (canje) de monedas con China por 130.000 millones de yuanes, unos 19.000 millones de dólares.



El crédito original del FMI alcanzaba los 57.000 millones de dólares, contratados por Argentina durante el gobierno del liberal Mauricio Macri. Pero luego de ganar las elecciones de 2019, Fernández pidió al FMI que cancelara el resto de los desembolsos porque -sostuvo en ese momento- "el país no tiene dólares para devolver".



Massa, líder del centroderechista Frente Renovador, miembro de la oficialista Unión por la Patria, señaló a los empresarios: "Una obsesión que debe tener el próximo presidente es juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al FMI y volver a sacarlo de la Argentina para no volver nunca más".



El presidente que había puesto fin al endeudamiento con la entidad multilateral fue Néstor Kirchner (2003-2007) en 2006, cuando canceló en un solo pago toda la deuda de aquel entonces, por 9.600 millones de dólares.



- Pérdidas por sequía -

Massa estimó que este año "la Argentina perdió en un golpe 20.000 millones de dólares (de ingresos desde el sector agropecuario) por la sequía", que golpeó duramente al campo, sostén de su economía.



En una nación de 46 millones de habitantes, se votará el 22 de octubre por presidente y para la renovación de la mitad de la cámara de diputados y un tercio del Senado.



Las precandidaturas se convertirán en definitivas el 13 de agosto, en las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO).



En ese turno electoral primario, la precandidatura de Massa medirá fuerzas y votos con dos contendientes de la liberal y opositora Juntos por el Cambio y con una agrupación de ultraderecha, crecida en las encuestas.



Si el 22 de octubre no se define un ganador mayoritario, la segunda vuelta electoral se celebrará el 19 de noviembre.