Argentina retorna a Unasur y Brasil también lo hará, afirma Alberto Fernández

Argentina oficializó este miércoles su reingreso a la Unasur, y Brasil lo hará el jueves, lo que dará un nuevo impulso a este devaluado grupo creado bajo la influencia de gobiernos de izquierda, anunció este miércoles en Chile el presidente argentino, Alberto Fernández.



Fundada en 2008 con 12 miembros, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) quedó paralizada al no poder elegir desde el año 2017 a un nuevo secretario general para suceder al colombiano Ernesto Samper.



El giro conservador que dio luego la región y las diferentes visiones sobre la crisis venezolana debilitaron todavía más al bloque, del que se terminaron por salir Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador.



"Hoy ya formalizamos el ingreso al Unasur. Brasil, si no me equivoco, estará mañana haciendo lo propio, y le he planteado al presidente (de Chile Gabriel) Boric que tenemos que trabajar juntos para recrear el Unasur, pero el de estos tiempos, no el Unasur de otros tiempos", dijo el presidente Fernández a la prensa en el palacio presidencial de Chile.



Fernández realizó este miércoles una breve visita oficial a Santiago para reunirse con su par chileno, Gabriel Boric.



"Tenemos que garantizar un Unasur que sirva al desarrollo económico de nuestros pueblos, donde veamos cómo integramos a las empresas chilenas, argentinas, brasileñas y de otros países", agregó el mandatario de Argentina.



Unasur tuvo años de gloria la década pasada, pero hoy solo quedan dentro Bolivia, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela.



Argentina decidió salirse del grupo durante el gobierno del conservador Mauricio Macri en 2019. Le siguió Brasil, su miembro fundador y mayor integrante, tras una decisión del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.