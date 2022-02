Argentina: Ya son 23 los muertos y más de 80 los internados por consumir cocaína envenenada

Escucha esta nota aquí

Al menos 23 personas fallecieron por la aparente ingesta de cocaína envenenada y 80 permanecieron internadas en hospitales de distintos municipios bonaerenses, según información de esta noche fuentes del Gobierno de Buenos Aires, mientras que el fiscal general que interviene en la causa dijo que se sospecha de un hecho intencional, según informó el portal argentino de noticias Rosario3.

Los voceros detallaron que de los internos, 23 están con asistencia respiratoria mecánica en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.

Durante la jornada el Ministerio de Salud bonaerense, Sergio Berni, constituyó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense, al tiempo que se reforzó la distribución de medicamentos para el tratamiento de los pacientes y se sumaron dos unidades para el sistema de traslados.

Debido a la intoxicación masiva, el Ministerio de Salud provincial emitió esta tarde un "alerta epidemiológica" por "probable intoxicación con opiáceos" ante "la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Sobre las circunstancias del episodio, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que "puede ser que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas" , ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que "la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo".

Por su parte, Sergio Berni, informó que al tomarse conocimiento de los primeros casos y obtenerse por testigos datos de cuál sería el lugar donde se encontró la cocaína envenenada, se desplegaron todos los análisis en un asentamiento conocido como "Puerta 8 ", del partido de Tres de Febrero, donde fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación, según informó Rosario3.

Esta mañana, al contar con información sobre las primeras víctimas, desde la Fiscalía General de San Martín emitieron un comunicado para alertar a la población.



"Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad. Se han producido a la fecha muertes e internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo" , alertó el comunicado.

"Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamientos positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud", señala.

Las fuentes consultadas indicaron que uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones del barrio de emergencia "Puerta 8", en Tres de Febrero, y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que ahora será analizada en laboratorio, junto a otra dosis de la droga que se le incautó a uno de los pacientes de la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9, envuelta en un billete de 20 pesos.



Al determinarse el posible punto de venta de la droga, la UFI 16 de San Martín, se hizo cargo de toda la investigación por las muertes y decenas de intoxicados, incluso de los fallecidos en Hurlingham.

Berni informó que en los lugares allanados "halló cocaína en envoltorios similares" a los que aportó un familiar de una de las siete víctimas.

"Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla" , observó Berni.

De acuerdo al último informe de este mediodía, de las 23 víctimas mortales, 8 fallecieron en Hurlingham y 15 en San Martín, mientras que la cantidad de internos se amplía con la llegada de personas en grave estado a distintos centros asistenciales, añadieron.