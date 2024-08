Arranca el bloqueo a la red social X en Brasil

El bloqueo de la red social X en Brasil empezó a tener efecto la madrugada de este sábado, horas después de que un juez de la corte suprema ordenara su apagón alegando incumplimientos judiciales de la plataforma propiedad del multimillonario Elon Musk.



La suspensión de la red social, conocida antes como Twitter, fue ordenada la tarde del viernes por el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), quien libra un pulso con Musk desde hace meses sobre los límites de la libertad de expresión.



El acceso al sitio web y la aplicación móvil ya no es posible al menos para algunos usuarios, constató la AFP, a falta de un reporte oficial.



Quienes intentan ingresar al portal se encuentran con un mensaje que les pide recargar el navegador sin que luego consigan ingresar de forma exitosa. La aplicación, de su lado, ya no genera nuevos contenidos ni permite interacciones.



Figura de la lucha contra la desinformación en Brasil, Moraes ordenó el viernes la "suspensión inmediata" de X en todo el país en un plazo de hasta 24 horas, un fallo que desató la indignación de Musk, autodeclarado defensor a ultranza de la libertad de expresión.



"La libertad de expresión es la base de la democracia y un seudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos", reaccionó en X el magnate, que ha llamado al magistrado "dictador malvado".