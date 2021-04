Arrestan por homicidio culposo a mujer policía que mató a joven negro en Minneapolis

Escucha esta nota aquí

La mujer policía que mató de un disparo a un joven negro cerca de Minneapolis fue arrestada por cargos de homicidio involuntario, en momentos en que esta ciudad del medio-oeste de Estados Unidos es escenario de protestas y del juicio contra el exagente que ultimó al ciudadano negro George Floyd el año pasado.



"Los agentes detuvieron a Kim Potter aproximadamente a las 11:30", dijo la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota en un comunicado, que agrega que los cargos de homicidio culposo se presentarían más tarde ese mismo día.



La agente Kim Potter, de 48 años, renunció tras el incidente en el que alega haber confundido su Taser (pistola inmovilizadora) con su arma de servicio cuando disparó el domingo contra Daunte Wright, de 20 años, en un control de tráfico.



La muerte de Wright desató nuevas protestas en Minneapolis, en el estado de Minnesota, donde la tensión racial aumenta en medio del juicio por asesinato y homicidio culposo contra el expolicía Derek Chauvin por la muerte de Floyd.



Los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas policiales por tercera noche el martes, con más de 60 personas arrestadas, dijeron funcionarios de la ley.



La policía antidisturbios se movilizó para dispersar a los cerca de 1.000 manifestantes reunidos en Brooklyn Center, el suburbio donde tuvo lugar el incidente que terminó con la vida de Wright.



Los oficiales lanzaron granadas paralizantes mientras los manifestantes arrojaban objetos como botellas de agua y ladrillos.



Más temprano el martes, las familias de Wright y Floyd se reunieron para exigir el fin de la brutalidad policial y el asesinato de afroamericanos desarmados a manos de policías blancos.



"El mundo observa traumatizado el asesinato de otro afroestadounidense", dijo Philonise Floyd, hermano de George, quien el lunes testificó en el juicio contra Derek Chauvin.



- ¿Un arma por un Taser? -

"De la familia Floyd a la familia Wright, tienen nuestras condolencias", agregó mientras consolaba a la última familia afroestadounidense que llora la muerte de un ser querido a manos de la policía.



"Aquí estamos, y pelearemos para que haya justicia para esta familia", agregó.



Los Floyd y los Wright rechazan la explicación de que la muerte de Daunte fue un trágico accidente producto de la confusión de la mujer policía al tomar el arma de reglamento en lugar del Taser, y varios de sus integrantes y activistas pidieron que la oficial fuera arrestada y encarcelada por sus acciones.



"¿Lo llaman error? ¿Un arma por un Taser? Es inaceptable", dijo el sobrino de Floyd, Brandon Williams.



"El hecho de que seas la ley no significa que estés por encima de la ley", agregó.



"Siento que le robaron el papá a mi hijo", dijo Chyna Whitaker, la madre del hijo de Daunte Wright.



- "No puedo respirar" -

Los fiscales terminaron su presentación en el juicio contra Chauvin, dando lugar a la defensa.



El abogado defensor Eric Nelson afirmó que Floyd murió por consumo de fentanilo y metanfetamina así como a problemas de salud subyacentes y planteó una moción de absolución, alegando que los fiscales no pudieron probar su caso contra Chauvin, un hombre blanco de 45 años, más allá de toda duda razonable.



Un video de un transeúnte muestra a Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos mientras el hombre negro, de 46 años, que yace en el suelo esposado, dice repetidamente que "no puedo respirar".



Las imágenes del arresto -por presuntamente usar un billete falso de 20 dólares- y muerte de Floyd, el 25 de mayo de 2020, desataron protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en Estados Unidos y en todo el mundo.



En el caso de la muerte de Wright, las imágenes de la cámara corporal de los policías muestran a los agentes sacando a Wright de su automóvil tras detenerlo por una infracción de tráfico y descubrir que tenía una orden pendiente.



Cuando los agentes intentan esposar a Wright, él pelea con ellos y regresa al auto. Una mujer policía grita: "¡Taser! ¡Taser! ¡Taser!" pero luego se escucha un disparo.



El presidente Joe Biden calificó de "trágico" al incidente y pidió calma mientras las autoridades llevan a cabo una investigación.