Asesinato de niña en México deriva en linchamiento de presunta secuestradora

El asesinato de una niña de ocho años desató la ira en la ciudad de Taxco, sur de México, cuyos pobladores lincharon a la presunta responsable, en un caso que agrava la crisis de seguridad en esa localidad turística asolada por el crimen organizado.



El linchamiento ocurrió el jueves luego de que decenas de pobladores bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad, a unos 170 km de Ciudad de México, horas después de que el cuerpo de la menor fue encontrado en una carretera.



En un comunicado, la Fiscalía del estado de Guerrero, al que pertenece Taxco, informó el jueves que investiga el asesinato de la niña como "feminicidio" y "el homicidio calificado" de la mujer linchada.



"Mi solidaridad está con la familia (de la menor), el futuro no se entiende sin justicia", escribió este viernes la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.



Tras el bloqueo, los lugareños se trasladaron a una casa donde se encontraba la mujer junto con dos hombres, exigiendo a la policía su arresto.



Previamente había circulado en redes un video de cámaras de seguridad del momento en el que presuntamente la mujer y un hombre meten en la cajuela de un auto una bolsa negra, donde estaría la menor muerta.



Ante la falta de la orden de captura los pobladores sacaron a la mujer y a dos hombres más, uno de los que estaría en las imágenes.



Los tres fueron golpeados a puntapiés y con palos. Los dos hombres están hospitales de Taxco, conocido por sus edificios coloniales y la venta de joyería de plata.



La policía no impidió el linchamiento porque la turba enardecida los había rociado con gasolina.



La niña desapareció el miércoles y su madre recibió llamadas anónimas pidiéndole dinero para liberarla, dijo a medios locales un familiar.



En México ocurren cada año numerosos linchamientos de supuestos delincuentes por parte de ciudadanos. Expertos en seguridad vinculan ese fenómeno con la percepción de impunidad.



La violencia ligada al crimen organizado registrada en Taxco, llevó en enero a la embajada de Estados Unidos ordenar a sus trabajadores no visitar esa ciudad.



Además de Taxco, otros municipios de Guerrero sufren actos de violencia.



El 14 de marzo, dos altos funcionarios de seguridad de Guerrero renunciaron, y la fiscal estatal fue removida de su cargo, ante la crisis generada por el asesinato de un estudiante a manos de policías.