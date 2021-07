Así es como Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, alcanzó su sueño de llegar al espacio

Escucha esta nota aquí

El hombre más rico del mundo, el estadounidense Jeff Bezos, cumplió este martes su sueño de alcanzar el espacio a bordo del primer vuelo tripulado de su compañía Blue Origin, un nuevo hito para la floreciente industria del turismo espacial.



El cohete New Shepard, al que iba a adosada una cápsula que transportaba a cuatro tripulantes, despegó a las 8:11 horas locales (13:11 GMT), con apenas unos minutos de retraso sobre el horario previsto, desde un remoto lugar desértico en el oeste de Texas (sur de EEUU), a 40 km de la pequeña ciudad de Van Horn.





Junto a Jeff Bezos viajaban su hermano Mark, la exaviadora pionera Wally Funk, de 82 años, y el primer cliente de pago de Blue Origin, el holandés Oliver Daemen, de 18 años. Una se convirtió en la persona de más edad en llegar al espacio, y el joven, en la menor.

El New Shepard aceleró al espacio a velocidades superiores a Mach 3 en la escala supersónica, gracias a su propulsores alimentados con hidrógeno y oxígeno líquidos, sin emisiones de carbono.





Jeff Bezzos, tras su aterrizaje en el desierto del oeste de Texas a su retorno del espacio. Foto: AFP





A continuación, la cápsula se separó de su propulsor y los astronautas pasaron unos minutos por encima de la denominada Línea de Karman (a 100 km), la línea reconocida internacionalmente entre la atmósfera y el espacio.



Los tripulantes de la cápsula pudieron admirar la curvatura del planeta azul y el intenso color negro del universo desde los grandes ventanales que ocupaban un tercio de la superficie de la cabina.



"Todo está negro aquí", exclamó Funk, según el audio de la cápsula.



Tras unos minutos de ingravidez, la cápsula descendió en caída libre antes de desplegar tres paracaídas gigantes y luego un retropropulsor para aterrizar suavemente en el desierto tras un vuelo de unos 10 minutos.



Los cuatro pasajeros salieron de la cápsula y fueron recibidos con vítores por el equipo de Blue Origin. Jeff Bezos llevaba un sombrero de vaquero al salir del módulo.

"No es una competición"

Blue Origin planificó su primera misión tripulada para coincidir con el 52° aniversario del primer aterrizaje en la Luna.



El fundador de Virgin Galactic, el magnate Richard Branson, hizo el viaje el 11 de julio, superando por poco al magnate del Amazonas en esta batalla de multimillonarios. Pero Bezos, como Branson, insiste en que no se trata de una competencia.



"Hay una persona que fue la primera persona en el espacio, su nombre era Yuri Gagarin, y eso sucedió hace mucho tiempo", dijo el lunes al programa TODAY en la cadena NBC, haciendo referencia al hito de 1961 del cosmonauta soviético.



"Esto no es una competencia, se trata de construir un camino hacia el espacio para que las generaciones futuras puedan hacer cosas increíbles allí", agregó.



Bezos, de 57 años, fundó Blue Origin en 2000 con el objetivo de algún día construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial donde millones de personas trabajarán y vivirán.



Hoy, la compañía está desarrollando un cohete orbital llamado New Glenn y un módulo de aterrizaje lunar que espera contratar con la NASA.





El primer viaje de Blue Origin al espacio, con Jeff Bezos a bordo, duró 11 minutos. Foto: AFP





Otros vuelos en 2021

Este primer vuelo tripulado de Blue Origin fue también el primero en el que viaja un pasajero de pago. Oliver Daemen tiene 18 años y es el tripulante espacial más joven de la historia. Es hijo de un millonario holandés, Joes Daemen, quien participó de una puja millonaria para ser parte de este viaje espacial.

El padre del muchacho pagó 28 millones de dólares para ser parte de la travesía y decidió concederle el honor a su hijo de 18 años. Este joven tiene una licencia de piloto y en pocos meses comenzará a estudiar Física y Gestión de la Innovación en los Países Bajos.

Wally Funk tiene 82 años y toda su vida fue aspirante a convertirse en astronauta. Es la persona de mayor edad que cruza la frontera espacial, en un viaje para el que se ha preparado toda la vida. Ella perteneció al Grupo Mujeres Mercury 13, aspirantes a astronautas en 1961. Su sueño se cumplió 60 años después.

​ Mark y Jeff Bezzos, junto al primer turista espacial Oliver Daemen (18 años) y la astronauta Wally Funk (82 años). Foto: AFP









Blue Origin planea dos lanzamientos más este año y "muchos más" a partir de 2022.



"Hemos tenido 7.500 postores de más de 150 países, así que obviamente hay mucho interés", dijo el director general de Blue Origin, Bob Smith, añadiendo que los primeros vuelos "se están vendiendo a muy buen precio".



Un tercer multimillonario en liza, Elon Musk, y su empresa SpaceX se unirán a la carrera espacial en septiembre con una expedición orbital totalmente.



SpaceX también se ha asociado con la empresa Axiom para llevar turistas a la Estación Espacial Internacional (EII).

