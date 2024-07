Así reaccionó Melania Trump al intento de asesinato de su esposo Donald Trump

“Cuando vi esa bala violenta impactar a mi marido, Donald, me di cuenta de que mi vida y la de Barron [nuestro hijo] estaban al borde de un cambio devastador”, escribió la ex primera dama en un comunicado de prensa. “Estoy agradecida con los valientes agentes del Servicio Secreto y con las fuerzas del orden que arriesgaron sus propias vidas para proteger a mi esposo”.



Si bien el exmandatario tuvo una afectación menor, uno de los asistente falleció durante la balacera y otros dos resultaron gravemente heridos, los tres adultos varones, según mencionaron las autoridades a los medios de comunicación. Por ello, la exprimera dama no dudó en expresar su simpatía hacia las familias de estas personas afectadas.



“Un monstruo que reconoció a mi marido como una máquina política inhumana intentó anular la pasión de Donald: su risa, su ingenio, su amor por la música y su inspiración”, agregó.