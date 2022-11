Ataque cibernético contra web del Parlamento Europeo tras voto sobre Rusia

El portal del Parlamento Europeo se encuentra este miércoles bajo ataque cibernético, anunció la presidenta de la institución, horas después que la plenaria aprobara una resolución que declara a Rusia un Estado "promotor del terrorismo".



El sistema "está bajo un sofisticado ciberataque. Un grupo pro-Kremlin se ha atribuido la responsabilidad. Nuestros expertos están resistiendo y protegiendo nuestros sistemas. Esto, luego de que proclamamos a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo", tuiteó la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola.



"Mi respuesta: "Slava Ukraini" (Gloria a Ucrania), añadió.



Por su parte, el portavoz del Parlamento, Jaume Duch, tuiteó que "la disponibilidad del sitio web [del Parlamento] actualmente se ve afectada desde el exterior debido a los altos niveles de tráfico de la red externa. Este tráfico está relacionado con un evento de ataque DDOS (Distributed Denial of Service)".



En los ataques DDOS (conocidos como Denegación Distribuida de Servicio), un sistema recibe una cantidad tan grande de demandas simultáneas de acceso que termina por verse inutilizado por sobrecarga.



Una fuente del Parlamento que solicitó el anonimato mencionó que el ataque era el "más sofisticado de la historia reciente".



A su vez, el eurolegislador alemán Rasmus Andresen, señaló que el ataque "es una alerta. Es un ataque al corazón democrático de Europa".



En la jornada, la plenaria del Parlamento Europeo aprobó una Resolución no vinculante en que declaró a Rusia como un "país promotor del terrorismo" y un "Estado que utiliza medios terroristas".



El legislador Andresen agregó que aún no se sabe si el ataque cibernético está de alguna forma relacionado con la Resolución sobre Rusia, pero apuntó que los sistemas informáticos del Parlamento "no están suficientemente preparados".



El gobierno de Ucrania ha insistido en su llamado a la comunidad internacional para se declare a Rusia como Estado "promotor del terrorismo", aunque la Unión Europea carece de un marco legal que le permita esa designación.