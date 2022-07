Ataque ruso contra el puerto ucraniano de Odesa pone en duda acuerdo de cereales

Ucrania acusó este sábado a Rusia de lanzar misiles contra el puerto estratégico de Odesa y de incumplir "siempre" sus promesas, un día después de que Moscú y Kiev sellaran un esperado acuerdo para reanudar las exportaciones de grano por el mar Negro, bloqueadas por la guerra.



"El puerto de Odesa fue atacado específicamente cuando cargamentos de cereales estaban siendo procesados (...) Atacaron un territorio donde se encuentra el grano", dijo a la AFP el portavoz militar Yuriy Ignat, después de que dos misiles de crucero Kalibr impactaran sobre la infraestructura portuaria y dos otros fueran derribados.



"Esto prueba que no importa lo que Rusia diga y prometa, siempre encuentra la forma" de incumplir los acuerdos, reaccionó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en una reunión con legisladores estadounidenses, según un comunicado.



Rusia no se ha pronunciado oficialmente sobre esta acusación, pero según el ministro de Defensa turco Hulusi Akar, rechaza haber atacado el puerto, designado para la exportación de grano.



El bombardeo se produjo menos de 24 horas después de que ambos países firmaran un histórico acuerdo, por separado, con Turquía y la ONU, en busca de aliviar la crisis alimentaria mundial.



Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente ruso Vladimir Putin "escupió en la cara del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del presidente turco, Recep (Tayyip) Erdogan, que han hecho enormes esfuerzos para alcanzar este acuerdo", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko.



El funcionario ucraniano aseguró, además, que Rusia deberá asumir "toda la responsabilidad" si fracasa el acuerdo y se profundiza "la crisis alimentaria mundial".



Guterres, a su vez, condenó "inequívocamente" el ataque y enfatizó que "la plena aplicación (del acuerdo) por la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa".



En la misma línea, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el ataque demostraba "el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales" mientras la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que era "completamente injustificado".



Según el gobernador regional Maksym Marchenko, los ataques dejaron "varias personas heridas", pero no ofreció más detalles.



20 millones de toneladas de trigo