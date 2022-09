Aún no van a la escuela 244 millones de niños en el mundo

Ante el regreso a clases en septiembre en muchas partes del mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) renovó este jueves 1 su alerta porque 244 millones de niños y niñas en todo el planeta aún no pueden ir a la escuela.



Ese dato “es un recordatorio de las profundas y persistentes desigualdades en el acceso a la educación. Nadie puede aceptar esta situación. La educación es un derecho y debemos hacer todo lo posible para garantizar que se respete para todos los niños”, dijo la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.



Sin embargo, se registra un progreso, pues en el año 2000 había 400 millones de niños que no iban a la escuela.



De los 244 millones de niños de 6 a 18 años que no asisten a la escuela, más de 40 %, es decir, 98 millones de ellos, viven en África subsahariana, en primer lugar en Nigeria (20,2 millones) o Etiopía (10,5 millones).



Otros casos severos son los de la República Democrática del Congo, que tiene 5,9 millones de niños y jóvenes sin escolarizar, y de Kenia (1,8 millones).



África subsahariana es también la única región donde ese número está aumentando, pues las tasas de no escolarización disminuyen más lentamente que la tasa de crecimiento de la población en edad escolar.



La región con la segunda mayor población sin escolarizar es Asia Central y Meridional, con 85 millones de niños.



En muchos países de África y Asia son los conflictos armados y las graves afectaciones por sequías e inundaciones, y las condiciones estructurales de pobreza y exclusión, las que dejan a millones de niños y niñas en condiciones de no poder acudir a la enseñanza en escuelas.



Aunque persisten las disparidades regionales, la Unesco indica que en cambio “la brecha de género se ha reducido a cero”, en vez de las brechas de 2,5 % que en el año 2000 se observaban en la educación primaria y de 3,9 % en la secundaria.