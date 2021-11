Autoridad europea aprueba pastillas anticovid de Merck para uso de emergencia

Escucha esta nota aquí

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció el viernes la aprobación en la Unión Europea de la píldora anticovid de Merck para uso de emergencia, aunque ésta todavía no recibió la autorización completa de comercialización.



Por otra parte puso en marcha la evaluación de la píldora anticovid de Pfizer, en un contexto de nueva ola de contagios en Europa.



Estos tratamientos de dos gigantes farmacéuticos estadounidenses son muy esperados porque los estudios indican que reducen el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes de riesgo.



La EMA dijo que aunque la pastilla de Merck aún no había sido aprobada había "emitido recomendaciones" para que los distintos países de la Unión Europea pudieran decidir su uso en caso de un pico de infecciones.



Los estados miembros podrán utilizarla de momento "para tratar a los adultos con covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave" de la enfermedad, dijo la EMA en un comunicado.



"La EMA ha emitido este dictamen para apoyar a las autoridades nacionales que puedan decidir sobre un posible uso temprano del medicamento antes de la autorización de comercialización, por ejemplo en situaciones de emergencia", dijo el regulador.



La píldora de Merck no debe ser utilizada por mujeres embarazadas ni por mujeres que no utilicen métodos anticonceptivos y puedan quedarse embarazadas, según la EMA.



Las recomendaciones se explican porque las dosis altas de la píldora de Merck "pueden tener un impacto en el crecimiento y desarrollo del feto", según los estudios, indicó la agencia.



El organismo regulador con sede en Ámsterdam dice que espera decidir la aprobación formal de la píldora de Merck, también conocida como molnupiravir, para finales de año.



En paralelo, la EMA anuncio que empezó a estudiar la autorización de emergencia de la píldora anticovid de Pfizer.



"La EMA está revisando los datos actualmente disponibles sobre el uso de Paxlovid, un tratamiento oral para el covid-19 desarrollado por Pfizer", dijo.