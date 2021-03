Autorización de un tratamiento contra el covid-19 desata ola de críticas en Francia

Escucha esta nota aquí

La autorización temporal en Francia de un tratamiento contra el covid-19, basado en un anticuerpo sintético de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, suscitó críticas en el seno de la comunidad médica, debido a la falta de pruebas definitivas sobre su eficacia.



"La gravedad de la situación no justifica que se dejen de buscar las pruebas" necesarias para autorizar un tratamiento, deploró la Sociedad Francesa de Farmacología y de Terapéutica (SFPT).



El medicamento forma parte de la familia de los anticuerpos monoclonales, que todavía no se comercializan en la Unión Europea. Donald Trump tomó un tratamiento de este tipo, fabricado por Regeneron, cuando contrajo el covid en octubre.



Se trata de una pista prometedora como tratamiento precoz para tratar de evitar la hospitalización y el paso por el servicio de reanimación entre las personas más vulnerables al covid.



"Es una nueva esperanza (...) que refuerza nuestro arsenal anticovid", declaró a finales de febrero el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran.



El tratamiento de Eli Lilly, el bamlanivimab, se administra mediante una sola inyección en el hospital, con un precio de unos 1.000 euros la dosis (1.200 dólares).



En Francia, será administrado "con prudencia" a "pacientes a partir de los 80 años, con problemas de inmunidad", según el ministro.



Sin embargo, el bamlanivimab es objeto de controversia.



"No a la autorización de tratamientos no probados", protesta en línea la asociación ciudadana Citizen4Science.



"Los resultados actualmente y públicamente disponibles (...) no permiten recomendar" este tratamiento, corrobora la SFPT, subrayando que este anticuerpo no alcanzó la fase 3, la última de los ensayos clínicos a gran escala.



La Sociedad destaca además que los resultados obtenidos en la fase 2 tampoco son concluyentes.



Este tratamiento es pertinente "a nivel individual" para las personas vulnerables, con un "seguimiento estricto", asegura no obstante Brigitte Autran, coordinadora del grupo sobre anticuerpos monoclonales en la agencia nacional ANRS/Enfermedades Infecciosas, basándose en resultados preliminares.



El objetivo es "avanzar hacia una panoplia de anticuerpos, basándose en el mismo principio que las bi o triterapias para el sida", explica a la AFP.



Por su parte, el tratamiento de Regeneron utiliza dos anticuerpos monoclonales (casirivimab e imdevimab).



La Agencia Europea de los Medicamentos estimó el 26 de febrero que este cóctel podía emplearse en pacientes con riesgo de enfermar gravemente que no necesitaran una oxigenoterapia intensiva.



Mathieu Molimard, profesor de farmacología y miembro de la SFPT, destaca por otra parte el riesgo de que, al estar basado en un solo anticuerpo, el bamlanivimab favorezca la emergencia de variantes del coronavirus, debido a una eficacia insuficiente.



Por ello preconiza esperar el desarrollo de tratamientos del mismo tipo, pero con una combinación de varios anticuerpos.



Según Autran, el anticuerpo de Eli Lilly y los de Regeneron funcionan contra la variante británica.



En cambio, el primero no es eficaz contra la sudafricana y solamente uno de los dos de Regeneron consigue combatirla.