Avión de EEUU partió abarrotado de Afganistán con un récord de 823 pasajeros

El avión militar estadounidense que se puede ver en una fotografía que ha dado la vuelta al mundo por la cantidad de afganos que huían abarrotados en la aeronave tras la llegada de los talibanes a Kabul, llevaba 823 pasajeros, dijo el viernes el Pentágono.



El comando militar aéreo estadounidense explicó que el estimado inicial de 640 afganos que huían sentados en el duro piso del gigante C-17 Globemaster III -que ya era de más del doble de la capacidad de la aeronave- omitió a los niños que iban a bordo.



La cuenta inicial fue hecha tomando como referencia el número de asientos ocupados en los buses que llevaron los pasajeros al C-17 y había dejado de lado a todos los niños sentados en el regazo de los adultos, explicó en Twitter.



Finalmente, el avión, que se dirigió a Catar, "transportó de manera segura a 823 ciudadanos afganos del aeropuerto Hamid Karzai el 15 de agosto de 2021. Esto constituye un récord para esta aeronave", dijo el comando del Pentágono.



No se especificó sin embargo cuántos tripulantes iban a bordo.



Según la publicación Defense One, la presión de los afganos para dejar el país el domingo llevó a la tripulación a decidir hacer el vuelo sin que los pasajeros fueran registrados.



"Tenemos mujeres y niños y la vida de personas en riesgo, no se trata de capacidad o reglas y regulaciones; se trata del entrenamiento y las directivas que pudimos manejar para asegurarnos de que podíamos sacar (del país) a tantas personas de forma segura y efectiva", dijo el teniente coronel Eric Kut, quien comandó el vuelo, a ese medio.



Esas aeronaves son usualmente utilizadas para llevar equipo pesado o unos pocos centenares de soldados, además de pesados bultos con sus propias armas y pertenencias.

