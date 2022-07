Bachelet niega presiones de China para impedir informe sobre DDHH en el gigante asiático

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, negó el miércoles presiones de China para no difundir un informe sobre ese país y aseguró que será publicado antes de que deje el cargo en agosto, cuando finaliza su mandato.

"No hay una carta de las autoridades chinas, la verdad es que hay una carta de países. Así como hay cartas de países que me piden publicarlo, hay carta de países que piden no publicarlo. Eso es normal", dijo Bachelet durante una conferencia de prensa en Lima en el marco de una visita de trabajo a Perú.