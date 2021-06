Banco Central de Cuba suspende depósitos en efectivo de dólares americanos

Escucha esta nota aquí

Por RFI

El Banco Central de Cuba (BCC) suspendió "temporalmente" los depósitos en efectivo en dólares en la isla, una medida que se aplica tanto a cubanos como a extranjeros. La medida entrará en vigor el próximo 21 de junio.

Una medida insólita ha sumido a los cubanos en la incertidumbre de la noche a la mañana. El 10 de junio pasado, funcionarios del Banco Central de Cuba anunciaron que estarían aceptando billetes en efectivo de dólares americanos solo hasta el próximo 20 de junio. Luego de la fecha solo podrán hacerse depósitos en otras monedas internacionales, preferiblemente euros o mediante transferencias.

Para Miriam Tito, de 60 años, la medida ha sido un duro golpe. A la mañana siguiente de anunciada la noticia se le oye reclamar en las afueras de un banco en La Habana.

“En el banco me dijeron que podía darle el número de la cuenta a mi hija y ella me mandaba el dinero por la tarjeta. Ahora mira lo que se formó. Y no era para que te lo dijeran ahora tan pronto. Es que no dan ni quince días”, lamenta.

La razón que esgrime el Gobierno cubano es el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacia la isla y la persecución financiera. La consideran una medida de defensa de la economía nacional.

Según declaraciones de funcionarios del Banco Central, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo imposibilita el uso en el exterior de los fondos recaudados en el país, en su mayoría a través de tiendas de productos de primera necesidad que los cubanos pagan en monedas extranjeras.

La decisión es bastante impopular entre la población porque supone varias molestias según explicó a RFI el joven Arturo Medina:“Ahora quienes estuvieron recibiendo remesas en dólares, los familiares que les envían ese dinero tienen que hacer la conversión a otra moneda, puede ser el euro, libra esterlina, cualquiera de las que acepta el banco. Lo otro es la incertidumbre, de no saber si quedarte o no con los dólares encima, que tiene mucha gente”.

El veto al dólar se extiende también a los visitantes extranjeros que arriben después del 21 de junio, quienes tendrán que cambiar esta divisa antes de ingresar al país.

Esto sucede a menos de seis meses de que se iniciara en Cuba un ordenamiento económico que dio paso a una depreciación de la moneda nacional, una inflación de precios y una amplia circulación del dólar en el mercado informal cubano.