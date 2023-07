Berlusconi lega más de 100 millones de dólares a su pareja de treinta años

El magnate de los medios y ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido el 12 de junio a los 86 años, legó 100 millones de euros (109 millones de dólares) a su última pareja, Marta Fascina, de 33 años, según su testamento hecho público el jueves.

Fascina , a quien Berlusconi llamaba "mi esposa" -aunque no estuvieran casados-, es también diputada del partido Forza Italia fundado por el multimillonario.

Las disposiciones relativas a sus múltiples propiedades inmobiliarias o incluso a sus yates no se conocían inmediatamente.

Las disposiciones relativas a Marta Fascina y a Dell'Utri, escritas en tinta negra y contenidas en un sobre no sellado, datan de enero de 2022 y están justificadas así por su autor: "Por el afecto que les he tenido y que me han tenido".