Beryl deja sin energía a Houston, donde el calor "succiona el alma del cuerpo"

El huracán Beryl, entró el lunes en Estados Unidos y dejó al menos ocho fallecidos, siete de ellos en Texas, por cuyas costas ingresó. Su próspera industria petrolera no se vio afectada pero barrios y carreteras se inundaron, árboles fueron arrancados de raíz y se dañaron postes y líneas de transmisión.

Antes de degradarse, Beryl dejó a más de dos millones de clientes sin energía. Casi la mitad de ellos aún no recupera el servicio, según el sitio poweroutage.

Pero en la noche debe volver a su casa, que ha recibido el azote del sol. "Lidiar con el calor en casa es terrible. Estamos sufriendo. Trato de mantener el ánimo en alto a mis hijos pero no voy a mentir. Este calor nos está matando. Está succionando la vida y el alma de mi cuerpo", explica.

Ha dejado abiertas todas las ventanas pero, pese a ello, encontró "casi muerta" a su gata, que pasó el día allí. "Es una de las cosas más miserables que he sentido en mi vida. Me desperté esta mañana [jueves] con los ojos casi hinchados, cerrados y , rojos, no sé por qué", cuenta.