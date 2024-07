Bhole Baba, el gurú hindú cuyo sermón terminó en una mortífera estampida

El gurú no se mostró en público desde la catástrofe, una de las estampidas más mortíferas de la última década.

Bhole Baba se hizo cargo de un monasterio en Mainpuri, no lejos del lugar de la estampida, donde sus sermones semanales atraen a miles de personas, sobre todo mujeres, según la prensa. Sus encuentros para orar también consiguen miles de visitas en las redes sociales.

"Todo lo que dice es +no robes, no hagas el mal y sé honesto+", resumió a AFP Ram Sanai, mujer de 65 años que se encontraba entre la multitud el martes. Insta a la gente a no beber demasiado alcohol y da consejos a las mujeres víctimas de violencia doméstica.