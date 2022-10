Biden afirma que EEUU y sus aliados "no se dejarán intimidar" por Putin

El presidente Joe Biden afirmó este viernes que Estados Unidos y la OTAN "no se dejarán intimidar" por el mandatario ruso, Vladimir Putin, y advirtió que la alianza atlántica defenderá "cada centímetro" de su territorio.



"Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar", dijo en la Casa Blanca. Putin "no nos va a asustar".



Biden señaló con el dedo a la cámara de televisión mientras advertía a Putin: "Estados Unidos está completamente preparado, con nuestros aliados de la OTAN, para defender cada centímetro del territorio de la OTAN". "Señor Putin, no malinterprete lo que estoy diciendo: cada centímetro".



Biden habló poco después de que Putin presidiera una ceremonia en Moscú para declarar que Rusia ha anexionado cuatro territorios de Ucrania, pese a que las tropas ucranianas, armadas por Occidente, siguen luchando allí para recuperar el control.



Putin ha insinuado que como esos territorios han sido declarados parte de Rusia, el Kremlin podría recurrir legítimamente a armas nucleares para defenderlos.



Unas "amenazas imprudentes", según Biden, que considera que Putin trata de mostrar fuerza cuando en realidad "está teniendo problemas".



Poco después, el principal asesor de seguridad nacional de Biden dijo que si bien existe la posibilidad de que Putin recurra a las armas nucleares, esto no parece inminente.



"Existe el riesgo, dadas todas las palabrerías y el ruido de sables nucleares de Putin, de que lo considere y hemos sido claros sobre cuáles serían las consecuencias", declaró a periodistas Jake Sullivan.



"Actualmente no vemos indicios sobre el uso inminente de armas nucleares", agregó, y subrayó que Washington se estaba comunicando en privado pero "directamente con Rusia sobre el tipo de respuesta decisiva que tendría Estados Unidos".



- Más suministros para Ucrania -

Estados Unidos ha transitado por una línea delgada desde que Putin lanzó la invasión de Ucrania en febrero, al canalizar un apoyo militar cada vez mayor a Kiev sin involucrarse directamente, pero también protegiéndose de la posibilidad de que la situación se desborde.



Sullivan señaló que se enviaron múltiples refuerzos para apoyar a las fuerzas estadounidenses basadas en Europa y dijo que Estados Unidos está listo si Rusia escala la ofensiva.



"Tenemos en este momento la capacidad para responder a cualquier contingencia", afirmó.



Con el ejército de Ucrania logrando nuevos avances contra los invasores rusos en el este, Washington sigue entregando municiones y armas.



Habrá "otro anuncio de asistencia de seguridad inmediata para dar la próxima semana", informó Sullivan.



El Congreso estadounidense aprobó el viernes un nuevo proyecto de ley de gastos nacionales que incluye 12.300 millones de dólares más en ayuda militar para Ucrania.



"Esta nueva asistencia es una demostración más de la confianza de Estados Unidos en Ucrania y apoyará operaciones cruciales del gobierno y brindará alivio al pueblo ucraniano que sufre bajo la brutal guerra de Rusia", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.



Sobre la explosión en el gasoducto Nord Stream, Biden afirmó, como otros líderes occidentales, que fue "un acto deliberado de sabotaje".



No dijo quién cree que está detrás del ataque, pero calificó de "desinformación y mentiras" las acusaciones rusas de que Washington está involucrado en ello.



"Trabajaremos con nuestros aliados para llegar al fondo de lo que sucedió exactamente", declaró a periodistas.



"En el momento apropiado, cuando las cosas se calmen, enviaremos buzos para averiguar exactamente qué sucedió", afirmó. "Todavía no lo sabemos exactamente".



Agregó que Estados Unidos coopera con sus aliados para "mejorar la protección de esta infraestructura crítica".