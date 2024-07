Biden aislado, los demócratas nerviosos y Trump exultante

¿Será el golpe de gracia? El expresidente demócrata estadounidense Barack Obama parece dudar de la "viabilidad" de la candidatura de Joe Biden, obligado a aparcar su campaña electoral este jueves a causa del covid mientras su rival Donald Trump saborea las mieles del éxito. El demócrata de 81 años, sufre síntomas "leves" un día después de dar positivo por covid-19, según su médico, pero asegura sentirse "bien". Se halla convaleciente en su casa de Delaware, en el este de Estados Unidos. El diagnóstico no podía caer en peor momento. Es un problema añadido a otros que venía arrastrando en las últimas semanas desde su desastroso desempeño en el debate contra Trump de finales de junio. En él se trabó al hablar, quedó varias veces boquiabierto y hasta divagó.

Contra las cuerdas

El alboroto dentro del partido es cada vez más notorio, a pesar de los intentos públicos de mostrar un frente unido y los desmentidos de la Casa Blanca.



Citando fuentes del entorno de Barack Obama, el Washington Post afirmó el jueves que el expresidente, todavía muy influyente en el partido, cree que las posibilidades de victoria de Biden han disminuido, por lo que debe "considerar seriamente la viabilidad de su candidatura".



Obama es el demócrata de más peso en unirse a un número creciente de voces que piden que Biden tire la toalla.



Según medios de comunicación estadounidenses, los líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, han comunicado al presidente en sendas reuniones que su candidatura amenaza las posibilidades del partido en los comicios.



CNN asegura que la influyente Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, le dijo que las encuestas indican que no solo no ganará sino que puede hacer perder escaños a los demócratas en las legislativas que se celebran al mismo tiempo.



Y varios demócratas de alto rango dijeron bajo anonimato a la plataforma Axios que creen que la creciente presión hará que Biden renuncie a su candidatura. No descartan que lo haga este fin de semana.