Biden anuncia que asistirá al funeral de la reina Isabel II

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este viernes que asistirá al funeral de la reina Isabel II en el Reino Unido.



"Todavía no conozco los detalles, pero iré", declaró el presidente demócrata a periodistas.



Todavía no se ha confirmado la fecha del funeral, pero se espera que tenga lugar en la Abadía de Westminster, en Londres, el 19 de septiembre.



Biden dijo que aún no ha hablado con el hijo y sucesor de la reina en el trono, el rey Carlos III.



"Lo conozco (...) no le llamé", afirmó.



El presidente estadounidense habló con la prensa antes de embarcar en el Air Force One en el aeropuerto internacional de Columbus, en Ohio (noreste), donde pronunció un discurso.