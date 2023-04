Biden dice a Petro que Colombia es "una piedra angular" en América Latina

Joe Biden dijo este jueves a Gustavo Petro que Colombia es "una piedra angular" en América Latina, durante una reunión en la Casa Blanca, con la crisis política en Venezuela en el punto de mira.



Y es que el presidente colombiano intentará arrancar a su homólogo estadounidense un gesto hacia Venezuela con el levantamiento de sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.



Colombia "es la clave del hemisferio (...) "una piedra angular", empezó diciendo Biden, tras felicitar y bromear con Petro por su cumpleaños dado que cumplió 63 años el miércoles.



"Tenemos una oportunidad si trabajamos lo suficientemente duro para tener un Hemisferio Occidental unido igualitario, democrático, y económicamente próspero", añadió Biden.



El demócrata tuvo palabras de elogio para su invitado, con quien afirma que trabaja contra "los niveles históricos de migración", especialmente en la selva de Darién.



Le agradeció la "hospitalidad" a los refugiados venezolanos, un acto que calificó de "humanitario y generoso".



Petro afirmó por su parte que América tiene en común que se desarrolló "bajo el concepto de democracia y la libertad" y que "casi nunca ha habido guerra" entre los países.



"Si juntamos estos dos pilares, el político de democracia, libertad y paz con el económico que nos demanda una economía descarbonizada creo que encontramos nuestro destino común, una América que puede ser faro de la humanidad", afirmó el presidente colombiano, vestido con traje azul marino.



Ante los periodistas los dirigentes no mencionaron la crisis política en Venezuela, que según fuentes consultadas por la AFP será "el tema central" del encuentro.



Para el primer presidente de izquierda de Colombia es importante no irse con las manos vacías antes de la conferencia internacional que Bogotá acoge el 25 de abril sobre el estancado diálogo político en Venezuela.



Estados Unidos será uno de los participantes en la conferencia. Maduro no asistirá, aunque le ha dado el visto bueno, y la oposición tampoco, pero se reunirá días antes con Petro.



Desde su llegada a Estados Unidos, donde hizo escalas de trabajo en Nueva York y California, el exguerrillero pide "más democracia, cero sanciones" a Venezuela, país con el que restableció relaciones después de tres años de ruptura diplomática.



A día de hoy, Washington advierte que mantendrá las sanciones hasta que vea "pasos concretos" hacia una democratización e insiste en que su objetivo son elecciones "libres y justas".



Pero el diálogo entre el gobierno y la oposición está estancado desde noviembre. Maduro sabe que su principal baza es supeditarlo al levantamiento de sanciones y no cede.



Y ahí entra en escena Petro, ante el desafío de facilitar que ambos den un paso al frente.



- Lucha antidroga -

El otro gran tema de la reunión en la Casa Blanca es la política antidroga, que Biden mencionó de pasada, diciendo que ambos "trabajan juntos para combatir el narcotráfico".



El exguerrillero es crítico con la guerra antidrogas respaldada por Estados Unidos y propone centrarse en el consumo más que en la producción, así como detener la persecución de los pequeños cultivadores.



Lo recordó horas antes del encuentro.



"Nosotros creemos que la guerra contra las drogas ha fracasado" y "queremos abrir la discusión sobre este tema y cómo se articula la política internacional de las drogas con el crecimiento de la violencia en toda América y la violencia en Colombia", dijo.



Este cambio de enfoque en la lucha antidrogas forma parte de la política de "paz total" con la que el presidente aspira a poner fin a más de seis décadas de violencia en Colombia.



El Estado Mayor Central (EMC), la facción más grande de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartó del histórico acuerdo de paz de 2016, declaró estar dispuesto a entablar un diálogo con el gobierno.



Y ya abrió negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgida en 1964 y que ha mantenido diálogos de paz frustrados con cinco gobiernos.



En el comienzo de la reunión ambos dirigentes destacaron la importancia de la lucha contra el cambio climático, el mismo día en que Biden pidió al Congreso 500 millones de dólares para el Fondo Amazonía.



El presidente demócrata indicó que "podrían hablar" de la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, una línea de cientos de kilómetros que conecta ambos países.



Y Petro insistió en la importancia de una economía descarbonizada: "Tenemos que pasar del capital fósil (...) a una economía que no use ni el carbón, ni el petróleo ni el gas".