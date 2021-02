Biden dice que EEUU no va a "someterse" más a Rusia

Escucha esta nota aquí

El presidente Joe Biden dijo el jueves que Estados Unidos ya no "se someterá ante las acciones agresivas de Rusia" y exigió la liberación del líder opositor encarcelado Alexéi Navalni.



También se comprometió a contrarrestar el "autoritarismo" tanto de China como de Moscú, insistiendo en su deseo de romper con la postura de Donald Trump hacia Rusia.



Estados Unidos debe "estar ahí frente al avance del autoritarismo, en particular las crecientes ambiciones de China y el deseo de Rusia de debilitar nuestra democracia", afirmó en un discurso en el Departamento de Estado.



"Le dejé claro al presidente [Vladimir] Putin, de una manera muy diferente a mi antecesor, que la época en que Estados Unidos se sometió a los actos agresivos de Rusia (...) se acabó", agregó.



El discurso de Biden volvió a colocar a Rusia en el primer plano de la agenda diplomática de Estados Unidos después de cuatro años durante los cuales Trump hizo a un lado en gran medida el empeoramiento de la relación con Moscú y se negó sistemáticamente a criticar a Putin.



Biden dijo que en su primera llamada telefónica con el líder ruso desde que asumió el cargo el 20 de enero, "dejó en claro" a Putin que la relación estaba cambiando.



"No dudaremos en aumentar el costo a Rusia y defender nuestro interés vital y a nuestro pueblo", dijo, destacando un ataque cibernético masivo y una interferencia electoral atribuida a Moscú.



"Los días en que Estados Unidos se sometía... se acabaron", agregó.



Biden también dedicó parte de su discurso a lanzar críticas inusualmente directas sobre el trato de las autoridades al crítico del Kremlin Alexéi Navalni.



Navalni, uno de los últimos opositores abiertamente activos a Putin, escapó por poco de la muerte por un grave envenenamiento del que responsabiliza a los servicios de seguridad rusos.



Ahora está encarcelado en Moscú, al tiempo que miles de personas fueron arrestadas por protestar en su nombre.



"Los esfuerzos de Rusia para suprimir la libertad de expresión y la reunión pacífica son un tema de profunda preocupación para nosotros y la comunidad internacional", dijo Biden.



"El señor Navalni, como todos los ciudadanos rusos, tiene sus derechos en virtud de la Constitución rusa. Ha sido blanco de ataques por denunciar la corrupción. Debe ser liberado de inmediato y sin condiciones".



El mandatario dijo que había áreas en las que estaba dispuesto a trabajar con el Kremlin, en particular el nuevo tratado START para frenar las armas nucleares, que los dos países prorrogaron por cinco años esta semana.



Trump había planeado dejar expirar el tratado, citando lo que dijo era el incumplimiento de Rusia.



Sin embargo, el equipo de seguridad nacional de Biden sostiene que los dos países más fuertemente armados del mundo deben hacer todo lo posible para mantener un límite a las reservas nucleares.



"Seremos más efectivos en el trato con Rusia", dijo Biden, reiterando su frecuente llamado durante el discurso para que Estados Unidos reconstruya las alianzas tradicionales con países democráticos.



Anteriormente, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, advirtió que Washington estaba planeando medidas contra Rusia "en el momento y de la manera que elijamos".



"A diferencia del gobierno anterior, tomaremos medidas para responsabilizar a Rusia por la gama de actividades malignas que ha emprendido", dijo.