Biden llega a Reino Unido rumbo a cumbre de la OTAN en Lituania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó este domingo en Londres, Reino Unido, donde se reunirá con el rey británico Carlos III, antes de dirigirse a la cumbre de la OTAN en Lituania.



El líder demócrata, que despegó a bordo del Air Force One desde una base militar en Delaware, concluirá su viaje con una visita al nuevo miembro de la Alianza Atlántica, Finlandia.



Biden llegó la noche del domingo al aeropuerto de Stansted, según un periodista de la AFP.



El lunes, se reunirá con Carlos III en el Castillo de Windsor por primera vez desde la coronación del británico, en la que Joe Biden estuvo representado por su esposa Jill Biden.



Los dos jefes de Estado deberán abordar principalmente temas ambientales, según la Casa Blanca. Luego, el presidente estadounidense se reunirá con el primer ministro Rishi Sunak en el número 10 de Downing Street.



Pero el momento neurálgico de la gira de Joe Biden será la cumbre de la OTAN del martes y miércoles en la capital lituana, Vilna, donde los aliados occidentales discutirán sobre el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa.



El demócrata espera aprovechar la oportunidad para convencer a Turquía de que acepte la candidatura de Suecia a la OTAN.



En una llamada telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el domingo, Biden "transmitió su deseo de dar la bienvenida a Suecia a la OTAN lo antes posible", dijo la Casa Blanca.



Ambos "expresaron su compromiso de seguir apoyando a Ucrania", añade el comunicado.



La oficina de Erdogan señaló a su vez que el presidente turco se reuniría con Biden durante la cumbre de la OTAN en Vilna.



Las conversaciones se centrarán en "la posición de Ucrania en la OTAN, la adhesión de Suecia a la OTAN, y la entrega de aviones de combate F-16", que Turquía espera obtener de Estados Unidos, dijo la presidencia turca.





OTAN y Ucrania

En una entrevista con CNN el domingo, Biden había dicho que considera suministrar a Turquía y Grecia aviones de combate nuevos o mejorados de fabricación estadounidense como incentivo para que Turquía permitiera a Suecia entrar en la OTAN.



Para superar las reticencias de Turquía, que critica a Suecia por su supuesta indulgencia hacia los militantes kurdos refugiados en el país escandinavo, el presidente estadounidense ha mencionado una solución que podría pasar por una modernización de la flota de F-16 turcos.



"Estoy tratando de lograr algún tipo de consenso en el que fortalezcamos a la OTAN a través de las capacidades militares tanto de Grecia como de Turquía y permitamos la entrada de Suecia. Pero aún no está hecho", detalló.



En cuanto a Ucrania, Biden ha sido inflexible. "No creo que esté lista para formar parte de la OTAN", dijo.



El proceso de adhesión requiere la unanimidad de los miembros. "No creo que tengamos unanimidad en la OTAN para hacer ingresar o no a Ucrania (...) en medio de una guerra", estimó el presidente. "Estaríamos en guerra con Rusia si ese fuera el caso", advirtió.