Biden nomina por primer vez a una mujer para dirigir la Marina de EEUU

El presidente Joe Biden anunció el viernes que propondrá a la almirante Lisa Franchetti para dirigir la Marina estadounidense, lo que la convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo y en formar parte del Estado Mayor Conjunto.



"Franchetti aportará 38 años de dedicado servicio a nuestra nación como oficial comisionada, incluyendo su actual cargo de vicejefa de operaciones navales", dijo Biden en un comunicado.



"Es la segunda mujer que alcanza el rango de almirante de cuatro estrellas en la Marina de Estados Unidos y, cuando sea confirmado, volverá a hacer historia como la primera que ocupa el cargo de jefe de Operaciones Navales y del Estado Mayor Conjunto", añadió.



Franchetti ha prestado servicio en una serie de buques de superficie.



Fue subcomandante de las fuerzas navales estadounidenses en Europa y también en África, y subjefa de Operaciones Navales para el desarrollo de la lucha bélica. En septiembre de 2022, pasó a ser vicejefa de operaciones navales.



El almirante Mike Gilday finalizará su mandato de cuatro años al frente de la Armada el mes que viene, pero no está claro si Franchetti será confirmada por el Senado a tiempo.



El senador republicano Tommy Tuberville ha paralizado más de 200 nombramientos de altos cargos militares en protesta por la decisión del Pentágono de ayudar a las tropas que tienen que viajar para someterse a abortos u otros servicios de salud reproductiva que no están disponibles en el lugar donde están destinados.



Biden apuntó a Tuberville en el comunicado, al decir que retrasar la aprobación de los nominados "no solo es erróneo, es peligroso".