Biden pide al Partido Demócrata que apoye su candidatura a la reelección

Más determinado que nunca, Joe Biden pidió este lunes a los congresistas demócratas que respalden su campaña de reelección o lo desafíen en la convención del partido en agosto, desoyendo así los llamados a que tire la toalla.





"Estoy firmemente determinado a seguir en la carrera", escribió desafiante en una carta a congresistas demócratas. "El tema de cómo seguir adelante" ya se ha abordado "y es hora de que termine" la polémica, afirma tajante.





Su portavoz trató de contener la ola de especulaciones provocada por un artículo del New York Times que asegura que un experto en Parkinson ha visitado la Casa Blanca ocho veces en ocho meses, entre el verano de 2023 y la pasada primavera boreal.





"¿Ha sido tratado el presidente por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No", dijo la portavoz Karine Jean-Pierre en rueda de prensa.





La portavoz no ha precisado el objeto de la visita del experto escudándose en una obligación de "confidencialidad".