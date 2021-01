Biden pide unión para acabar con la pandemia y el racismo en EEUU

Escucha esta nota aquí

Joe Biden asumió ayer como el 46.º presidente de Estados Unidos y prometió “un nuevo día”, demostrando consciencia de cuáles son los principales problemas de su país: la pandemia, la división, el racismo, el cambio climático y recuperar la posición de EEUU en el mundo.

Asumió después de cuatro tumultuosos años de gobierno de Donald Trump, quien, ausente en la investidura, se fue de Washington con la promesa de regresar “de alguna forma”.

Con la mano izquierda sobre una Biblia familiar, Biden, de 78 años, prestó juramento ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, comprometiéndose a “preservar, proteger y defender la Constitución”.

“Hoy es el día de la democracia”, dijo en un frío pero soleado mediodía en una capital federal blindada.

“Hemos aprendido otra vez que la democracia es valiosa. La democracia es frágil. Y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido”, aseguró el flamante mandatario demócrata, mientras reconocía que Estados Unidos enfrenta “el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico”, pero aseguró que estas amenazas van a ser derrotadas.

Kamala Harris, de 56 años, juró el cargo momentos antes ante la jueza progresista Sonia Sotomayor, convirtiéndose en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos.

Durante su discurso de 21 minutos, Biden pidió a los estadounidenses unirse para “sanar” un país polarizado en lo político, azotado por el coronavirus, y con una economía en recesión. Ayer, el número de muertos por Covid-19 en el país superó la cifra de 405.399 soldados estadounidenses caídos en la Segunda Guerra Mundial.

Fue por las víctimas de la pandemia que pidió un minuto de oración al final de su discurso.

Consciente de que su país está fracturado, afirmó: “Juntos, escribiremos una historia de esperanza, no de miedo. De unidad, no de división. De luz, no de oscuridad”, asegurando que será “el presidente de todos los estadounidenses”.

Los actos de investidura, en los que Lady Gaga cantó el himno nacional y Jennifer Lopez interpretó el clásico This Land Is Your Land, se realizaron bajo fuertes medidas de seguridad luego de la toma del Capitolio por simpatizantes de Trump hace exactamente dos semanas.

La capital militarizada

Unos 25.000 efectivos de la Guardia Nacional y miles de policías de todo el país fueron desplegados en Washington, donde el tráfico estuvo cortado en el centro de la ciudad, que ofrecía una imagen de campamento militarizado.

El caos desatado el 6 de enero, durante la certificación del Congreso de la victoria electoral de Biden, dejó cinco muertos y provocó una histórica segunda acusación de Trump por parte de la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, esta vez por “incitar a la insurrección” en un extraordinario acto frente a la Casa Blanca antes de la toma.

La ausencia de Trump en la posesión de mando de su sucesor marcó un hito en más de 150 años de tradición republicana, pero su gobierno estuvo representado por el vicepresidente saliente, Mike Pence. Los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton y republicano George W. Bush también acompañaron a Biden y a Harris.

Con el público en general impedido de asistir por la pandemia, 200.000 banderas fueron plantadas en la explanada del National Mall en representación de las multitudes ausentes.

Biden es el presidente de mayor edad en jurar el cargo. Llegó a la Casa Blanca en su tercera postulación y luego de haber sido ocho años vicepresidente de Obama, tiene ante sí enormes desafíos por la pandemia de Covid-19, que ya se ha cobrado más de 400.000 vidas en Estados Unidos. Por eso prometió que se aplicarpan 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de mandato.

Harris, hija de inmigrantes indios y jamaicanos, se convirtió en la mujer con el puesto de más alto rango en la historia de Estados Unidos y en la primera persona negra y de raíces del sur de Asia en ser vicepresidente.

Ella y su esposo, Doug Emhoff, el primer “segundo caballero” de EEUU, fueron acompañados a la toma de posesión por Eugene Goodman, un policía negro del Capitolio que durante el asalto de los manifestantes contuvo a la turba, en su mayoría blanca.

Con la capital en alerta máxima por amenazas de actos violentos, la Corte Suprema, ubicada frente al Capitolio, recibió una amenaza de bomba, pero tras las revisiones no se evacuó el edificio.

La salida de Trump

Salió por la mañana de la Casa Blanca y Donald Trump llegó a su club Mar-a-Lago en Florida poco antes de la solemne inauguración del mandato de Biden.

Cientos de partidarios del exmandatario bordeaban la carretera que lo conducía a su futura residencia agitando banderas de su campaña electoral. Una incluso tenía una palabra insultante para Biden, según constató un periodista de AFP.

“Bienvenido a casa”, dijo uno de los simpatizantes. “Trump 2024”, dijo otro. “Te amamos”, coreaba el grupo. También había algunos carteles pro-Biden. Uno dirigido a Trump decía: “Estás despedido, perdedor”.

Al despedirse en la Base Conjunta Andrews en las afueras de Washington, con 21 disparos y la entonación de la canción Saludo al jefe, Trump dijo que habían sido “cuatro años increíbles”. “Hemos logrado mucho juntos”, afirmó. “Volveremos de alguna forma”, aseguró.

Antes de despegar en el Air Force One con My Way de Frank Sinatra sonando en los altavoces, Trump no se dirigió a Biden por su nombre, pero le deseó a la próxima administración “mucha suerte y mucho éxito”.

Muro y cambio climático

Joseph Robinette Biden Jr., hijo de una familia católica irlandesa de clase media, asume el mando con el objetivo de unir a un país dividido y en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

“No hay tiempo que perder”, dijo el presidente en su primer tuit en la cuenta oficial @POTUS.

El veterano político selló una serie de decretos para revertir políticas que marcaron la gestión de su predecesor, entre ellas el retorno a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Acuerdo de París sobre el clima.

“Vamos a combatir el cambio climático de una forma que no habíamos intentado hasta ahora”, afirmó.

También aprobó la suspensión de los trabajos de construcción del muro en la frontera con México e iniciativas para expandir la diversidad y la participación de minorías en el Gobierno federal.

Además, hizo obligatorio el uso de tapabocas en los edificios federales y los transportes interestatales, así como para los empleados del Gobierno central.

Un hito en esta vuelta de página en Estados Unidos es que el principal inmunólogo del país, Anthony Fauci, participará en una reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS hoy.

Los consejeros de Biden anunciaron que aprobaría 17 decretos, pero la prensa tuvo que abandonar el despacho antes de que el mandatario finalizara de firmar las carpetas.





Fiebre de indultos



La madrugada de ayer, horas antes de dejar la Presidencia, Trump otorgó indultos a 73 personas y conmutó las sentencias de otras 70 personas.

Entre los indultados está su exasesor Stephen Bannon, acusado en agosto de 2020 de estafar a ciudadanos que donaron dinero para construir el muro en la frontera con México.

Trump también puso fin a último minuto a la prohibición de que los funcionarios de su administración actuaran como cabilderos, una orden que había emitido al comienzo de su presidencia cuando prometió “drenar el pantano” de Washington.

Sin embargo, ni Trump ni sus familiares recibieron indultos, en medio de especulaciones de que podría usar la táctica legalmente dudosa de un perdón preventivo para defenderse de futuros cargos.

En una decisión muy esperada por los venezolanos en Estados Unidos, Trump también decidió a último minuto aplazar por 18 meses la deportación para los afectados por “la situación de deterioro” provocada por el “gobierno autocrático” de Nicolás Maduro.

PAPA ANIMA A BIDEN A FAVORECER LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ EN EEUU Y ENTRE LAS NACIONES DEL MUNDO



El papa Francisco animó ayer al posesionado presidente estadounidense Joe Biden a favorecer “la reconciliación y la paz” en Estados Unidos y entre los pueblos, en un mensaje escrito en inglés.

El pontífice espera que el presidente será “guiado en sus esfuerzos para favorecer la reconciliación y la paz en Estados Unidos y entre las naciones del mundo, para hacer avanzar el bien común universal”.

El papa argentino envió “sus parabienes cordiales y la seguridad de sus oraciones” al segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, luego de John Kennedy.

“Bajo su dirección, que el pueblo estadounidense siga sacando su fuerza de los nobles valores políticos, éticos y religiosos que inspiraron a la nación desde su fundación”, escribió el papa.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, mandó sus “mejores deseos” a Joe Biden como nuevo inquilino de la Casa Blanca, y saludó su decisión de que EEUU regrese al Acuerdo de París sobre el clima.

“Para Joe Biden y Kamala Harris, mis mejores deseos en este día histórico para el pueblo estadounidense”, escribió el jefe de Estado en este mensaje, que luego retuiteó en francés.

Kamala Harris presta su juramento como vicepresidente de EEUU.