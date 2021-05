Biden promete defender los derechos humanos ante Putin en su cumbre de junio

Escucha esta nota aquí

El presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometió el domingo a decirle a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en su primera cumbre el 16 de junio, que Estados Unidos no permitirá que Rusia "viole" los derechos humanos.

"Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra, para dejarle claro que no, no nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que abuse de esos derechos", dijo Biden en un discurso.

El presidente demócrata también recordó que mantuvo una larga conversación telefónica en febrero con su homólogo chino, Xi Jinping.

"Le dejé claro que no podemos hacer otra cosa que defender los derechos humanos en todo el mundo, porque eso es lo que somos", dijo.

"Estados Unidos es único. Es una idea", insistió. "Para nosotros, el hecho de que todos los hombres y mujeres nacen iguales es un hecho".

Biden se reunirá con Putin el 16 de junio en Ginebra (Suiza), en un momento de gran tensión entre las dos potencias rivales.

El mandatario estadounidense está mostrando una gran firmeza frente a Rusia, deseoso de marcar una ruptura con su predecesor Donald Trump, acusado de complacencia con el jefe del Kremlin.

Aunque promete volver a castigar a Rusia "si sigue interfiriendo" con la democracia estadounidense, y llegó a llamar "asesino" a Putin, asegura que no quiere "desencadenar un ciclo de escalada y conflicto" y está insistiendo en su deseo de diálogo.