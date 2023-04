Biden recibe al presidente surcoreano y le enviará un submarino nuclear

"Tratamos de asegurarnos de que, emprendiendo estos nuevos procedimientos, estos nuevos pasos, nuestro compromiso con la disuasión extendida sea incuestionable", agregó. Corea del Norte llevó a cabo este año una cantidad récord de lanzamientos de misiles balísticos. Otro funcionario, que también pidió el anonimato, aseguró que Estados Unidos no tenía intención de estacionar armas nucleares en Corea del Sur. Además, Seúl reiterará en la declaración su compromiso de no dotarse de arsenal nuclear. Más "visible"



Para Estados Unidos, se trata de "hacer que nuestra disuasión sea más visible a través del despliegue regular de activos estratégicos, incluida una visita de un submarino balístico nuclear estadounidense a Corea del Sur, lo que no ha sucedido desde principios de la década de 1980", dijo el funcionario estadounidense.



Además de los submarinos, habrá "una cadencia regular" de otras plataformas, "incluidos bombarderos y portaaviones". Pero no habrá "base para estos activos y ciertamente no para armas nucleares", agregó.



Un funcionario dijo que se están tomando medidas con anticipación para calmar las posibles tensiones con China debido a estas decisiones militares.



"Hemos informado a los chinos con anticipación y expuesto muy claramente nuestra razón de por qué damos estos pasos", dijo el funcionario, y agregó que la administración Biden está "decepcionada de que China no haya usado su influencia" en Corea del Norte.



Los presidentes Biden y Yoon adoptarán otras medidas en materia de cooperación económica, cibernética y de cambio climático.



El presidente surcoreano llegó el lunes a la capital. El martes visitó el cementerio de Arlington y el centro espacial Goddard de la NASA cerca de Washington, acompañado por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.



Por la noche visitó junto a Biden el Monumento a la Guerra de Corea, ubicado en el centro de Washington y que muestra figuras de acero a escala real de soldados que patrullan durante la Guerra de Corea (1950-1953) contra el norte comunista.